আইপিএল ইস্যুতে মোস্তাফিজের এখন কী অবস্থা, জানালেন সোহান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আইপিএল নিলাম থেকে কেনার ২০ দিনের মধ্যেই মোস্তাফিজুর রহমানের নাম ছেঁটে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ঘটনার দুই দিন পেরিয়ে গেলেও রেশটা এখনো রয়েই গেছে। টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া মোস্তাফিজ বিপিএলে দেখিয়েছেন তাঁর ভেলকি।
বাংলাদেশ-ভারত শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি হয়ে মোস্তাফিজ রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়ার পরও খেলতে পারছেন না। এমন ঘটনায় বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের মনের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে, সেটা বুঝতে পারছেন নুরুল হাসান সোহান। গতকাল রাতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্সের ৫ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় এসেছে মোস্তাফিজের হাত ধরেই। ইনিংসের শেষ ওভারে যখন ঢাকার ১০ রান দরকার, তখন মাত্র ৪ রান দিয়েছেন তিনি। কোনো বাউন্ডারি হজম করেননি। উপরন্তু দুইটা ডট দিয়েছেন।
ঢাকার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর রংপুরের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন দলটির অধিনায়ক সোহান। আইপিএলে এত বড় ইস্যুর পর মোস্তাফিজের এখন কী অবস্থা, সেই প্রশ্নের উত্তরে সোহান বলেন, ‘সে বিন্দাস। একই সঙ্গে (আইপিএল ইস্যু) খারাপ লাগতেই পারে। তার যেটা প্রাপ্য, সেটা আরও আগে বেশি করে পাওয়া উচিত ছিল। তবে আমার কাছে মনে হয় সে ভালোই আছে।’
দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি লিগে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। এক ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচও হয়েছেন। আমিরাতের লিগে ডেথ ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ের ধারাবাহিকতা মোস্তাফিজ ধরে রেখেছেন বিপিএলে। রংপুর রাইডার্সের জার্সিতে এবার ৪ ম্যাচে ৬.৬৭ ইকোনমিতে ৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে সোহান বলেন, ‘মোস্তাফিজকে বিশ্বমানের বোলার মনে করি আমি। অনেক দিন ধরে সে এটা প্রমাণ করে চলেছে। তাকে নিয়ে আর কিছুই বলার নেই। সবাই ইমপ্রেসড।’
মোস্তাফিজ ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা। আইপিএল থেকে কলকাতা বাদ দেওয়ার পর অনেকেই বাংলাদেশের পেসারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে গতকাল ৫ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর রংপুর অধিনায়ক সোহান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘সত্যি বলতে সামাজিক মাধ্যম অত অনুসরণ করি না। বাইরে কী হচ্ছে, খুব বেশি জানি না। কথা হচ্ছিল। মোস্তাফিজের খারাপ লাগা থাকতে পারে। তবে সব সময় বাংলাদেশের হয়ে সেরাটা দেওয়ার স্বপ্ন তার রয়েছে।’
রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে গত রাতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। আগে ব্যাটিং পাওয়া রংপুর ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করে ১৫৫ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ৪১ বলের ইনিংসে ৭ চার মেরেছেন। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছে ১৫০ রান। শেষ ওভারে ভেলকি দেখানো মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ।
আইপিএল নিলাম থেকে কেনার ২০ দিনের মধ্যেই মোস্তাফিজুর রহমানের নাম ছেঁটে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ঘটনার দুই দিন পেরিয়ে গেলেও রেশটা এখনো রয়েই গেছে। টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া মোস্তাফিজ বিপিএলে দেখিয়েছেন তাঁর ভেলকি।
বাংলাদেশ-ভারত শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি হয়ে মোস্তাফিজ রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়ার পরও খেলতে পারছেন না। এমন ঘটনায় বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের মনের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে, সেটা বুঝতে পারছেন নুরুল হাসান সোহান। গতকাল রাতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্সের ৫ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় এসেছে মোস্তাফিজের হাত ধরেই। ইনিংসের শেষ ওভারে যখন ঢাকার ১০ রান দরকার, তখন মাত্র ৪ রান দিয়েছেন তিনি। কোনো বাউন্ডারি হজম করেননি। উপরন্তু দুইটা ডট দিয়েছেন।
ঢাকার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর রংপুরের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন দলটির অধিনায়ক সোহান। আইপিএলে এত বড় ইস্যুর পর মোস্তাফিজের এখন কী অবস্থা, সেই প্রশ্নের উত্তরে সোহান বলেন, ‘সে বিন্দাস। একই সঙ্গে (আইপিএল ইস্যু) খারাপ লাগতেই পারে। তার যেটা প্রাপ্য, সেটা আরও আগে বেশি করে পাওয়া উচিত ছিল। তবে আমার কাছে মনে হয় সে ভালোই আছে।’
দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি লিগে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। এক ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচও হয়েছেন। আমিরাতের লিগে ডেথ ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ের ধারাবাহিকতা মোস্তাফিজ ধরে রেখেছেন বিপিএলে। রংপুর রাইডার্সের জার্সিতে এবার ৪ ম্যাচে ৬.৬৭ ইকোনমিতে ৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে সোহান বলেন, ‘মোস্তাফিজকে বিশ্বমানের বোলার মনে করি আমি। অনেক দিন ধরে সে এটা প্রমাণ করে চলেছে। তাকে নিয়ে আর কিছুই বলার নেই। সবাই ইমপ্রেসড।’
মোস্তাফিজ ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা। আইপিএল থেকে কলকাতা বাদ দেওয়ার পর অনেকেই বাংলাদেশের পেসারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে গতকাল ৫ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর রংপুর অধিনায়ক সোহান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘সত্যি বলতে সামাজিক মাধ্যম অত অনুসরণ করি না। বাইরে কী হচ্ছে, খুব বেশি জানি না। কথা হচ্ছিল। মোস্তাফিজের খারাপ লাগা থাকতে পারে। তবে সব সময় বাংলাদেশের হয়ে সেরাটা দেওয়ার স্বপ্ন তার রয়েছে।’
রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে গত রাতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। আগে ব্যাটিং পাওয়া রংপুর ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করে ১৫৫ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ৪১ বলের ইনিংসে ৭ চার মেরেছেন। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছে ১৫০ রান। শেষ ওভারে ভেলকি দেখানো মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ।
নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচের দুটিতেই বাজেভাবে হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ঘরের মাঠে স্বাগতিক সিলেট শেষ দুই ম্যাচে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে ৯ ও ৬ উইকেটে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট। আজ মিরাজের দল নামবে হ্যাটট্রিক হার এড়াতে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা২২ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে তোপের মুখে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আইপিএল থেকে নাম ছাঁটাইয়ের পর বিসিসিআইকে যে যেভাবে পারছেন, ধুয়ে দিচ্ছেন। মাশরাফি বিন মর্তুজার যে ‘চিহ্ন’টুকু আইপিএলে রয়েছে, সেটাও বেশি দিন টিকবে বলে মনে করছেন না পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার জুনায়েদ খান।১ ঘণ্টা আগে
মাইকেল নেসেরের বল সোজা চালালেন জো রুট। দুই রান নেওয়ার পর হেলমেট ও ব্যাটটা শূন্যে প্রসারিত করলেন রুট। হেলমেটে দিলেন চুমু। সেঞ্চুরির পর হরহামেশা রুট এমনটা করলেও আজকের উপলক্ষ যে আলাদা। তিন অঙ্ক ছুঁয়ে আজ তিনি অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির রেকর্ডে ভাগ বসালেন রুট।২ ঘণ্টা আগে
মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি এখন শুধুই আর দুই ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বল গড়িয়েছে রাষ্ট্রের কোর্টে। বাংলাদেশ সরকারের অন্তত তিনজন উপদেষ্টা এ বিষয়ে গত দুই দিনে এ নিয়ে কথা বলেছেন। ক্রীড়া উপদেষ্টার নির্দেশে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল আইসিসিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে১০ ঘণ্টা আগে