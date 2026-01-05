Ajker Patrika
অন্য খেলা

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে জয়ের পর টানা দুই ম্যাচ হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ছবি: ক্রিকইনফো
ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে জয়ের পর টানা দুই ম্যাচ হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ছবি: ক্রিকইনফো

নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচের দুটিতেই বাজেভাবে হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ঘরের মাঠে স্বাগতিক সিলেট শেষ দুই ম্যাচে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে ৯ ও ৬ উইকেটে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট। আজ মিরাজের দল নামবে হ্যাটট্রিক হার এড়াতে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এবারই প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এখন পর্যন্ত জয়শূন্য। তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে দলটি।

আজ দিনের অপর ম্যাচে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। বিপিএলের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। সিডনিতে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

সিলেট-নোয়াখালী

বেলা ১টা

সরাসরি

চট্টগ্রাম-রংপুর

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

সিডনি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি সিক্সার্স-ব্রিসবেন হিট

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কারাকাসে মার্কিন হামলার সময় নিহত কিউবার ৩২ যোদ্ধা

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

সম্পর্কিত

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

আইপিএল ইস্যুতে মোস্তাফিজের এখন কী অবস্থা, জানালেন সোহান

আইপিএল ইস্যুতে মোস্তাফিজের এখন কী অবস্থা, জানালেন সোহান

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

সেঞ্চুরিতে পন্টিংয়ের পাশে এখন রুট, কত দূরে শচীন

সেঞ্চুরিতে পন্টিংয়ের পাশে এখন রুট, কত দূরে শচীন