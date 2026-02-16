অবশেষে জয়ের দেখা পেল আফগানিস্তান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগের আসরের সেমিফাইনালিস্ট ছিল আফগানিস্তান। এবারও ফেভারিট হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল রশিদ খানের দলকে। কিন্তু টানা দুই হারে সুপার এইটের সমীকরণ কঠিন করে ফেলেছে তারা। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে এসে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের দেখা পেল আফগানরা।
সুপার এইটের আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আরব আমিরাতের বিপক্ষে জিততেই হতো আফগানিস্তানকে। অন্যদিকে হারলেই বাজবে বিদায়ের ঘণ্টা–এমন সমীকরণে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দলটিকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে আফগানিস্তান। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৬০ রান করে আরব আমিরাত। মাঝারি মানের লক্ষ্য তাড়ায় বেশ চাপেই ছিল আফগানিস্তান। শেষ ৬ ওভারে ৬১ রান দরকার ছিল তাদের। শেষ পর্যন্ত ওমরজাইয়ের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে দলটি।
২১ বলে ২ চার এবং ৩ ছক্কায় ৪০ রানে অপরাজিত ছিলেন ওমরজাই। এই অলরাউন্ডারকে সঙ্গ দিয়েছেন দারউইশ রাসুলি। পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ২৩ বলে ৩৩ রান এনে দেন তিনি। রাসুলি আউট হওয়ার সময় জয় থেকে ২০ রান দূরে ছিল আফগানিস্তান। ওমরজাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকায় আর কোনো অঘটনের সাক্ষী হতে হয়নি তাদের।
রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কা খায় আফগানিস্তান। প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই বিদায় নেন দলটির অন্যতম সেরা ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাজ। স্কোরবোর্ডে তখন কোনো রান ওঠেনি। সে ধাক্কা সামলে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান ইবরাহিম জাদরান। মোহাম্মদ আরফানের শিকার হওয়ার আগে ৫৩ রান করেন এই ওপেনার। ৬ চার এবং ১ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪১ বলের ইনিংস।
এর আগে শোহাইব খান ও আলিশান শারাফুর ব্যাটে এই পুঁজি পায় আরব আমিরাত। ৪৮ বলে সর্বোচ্চ ৬৮ রান এনে দেন শোহাইব। ৪০ রান করেন শারাফু। ৩১ বল খেলেন এই টপঅর্ডার ব্যাটার। সাইদ হায়দার এবং হায়দার আলীর ব্যাট থেকে আসে সমান ১৩ রান। ৪ ওভার বল করে ১৫ রানে ৪ উইকেট নেন ওমরজাই। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। ৩১ রান খরচায় ২ ব্যাটারকে ফেরান মুজিব উর রহমান।
৩ ম্যাচ শেষে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে অবস্থান করছে আফগানিস্তান। রশিদদের শেষ আটে ওঠা নির্ভর করছে একাধিক সমীকরণের ওপর। নিজেদের ম্যাচ শেষে কানাডার বিপক্ষে জিততেই হবে তাদের। কানাডার কাছে হারতে হবে নিউজিল্যান্ডকে। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে আবর আমিরাতের হার কামনা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেবে তারা। এরপরও পরের পর্বে যাওয়া নিশ্চিত নয় আফগানিস্তানের। নিউজিল্যান্ডের সমান ৪ পয়েন্ট হবে তাদের। তখন নেট রান রেটে যারা এগিয়ে থাকবে তারাই সুপার এইটে জায়গা করে নেবে। এই গ্রুপ থেকে সবার আগে শেষ আট নিশ্চিত করেছে প্রোটিয়ারা।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের জন্য বাংলাদেশ ‘এ’ সামনে লক্ষ্যটা ছিল হাতের নাগালেই–১০৪ রানের। এই রান তাড়া করতে নেমে জয়ের পথটা কঠিন করে তুলেছিল ফাহিমা খাতুনের দল। শেষ পর্যন্ত মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ম্যাচটিতে ৩ উইকেটের নাটকীয় জয় তুলে নিয়েছে তারা।২৩ মিনিট আগে
দলে একের পর এক চোটের হানা। অধিনায়ক মিচেল মার্শ তো অণ্ডকোষে চোট পাওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত এক ম্যাচও খেলতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য দুই ম্যাচ খেলে ফেলেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হার তাঁদের ফেলে দিয়েছে খাদের কিনারায়। সুপার এইটে যাওয়া নির্ভর করছে অনেক যদি-কিন্তুর ওপর।৩২ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ায় জরুরি কাজে পরিবারের কাছে গেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিষয়টি আজ আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির এক পরিচালক। যাওয়ার আগে বিসিবি পরিচালকদের জানিয়ে গেছেন বিসিবি সভাপতি।১ ঘণ্টা আগে
লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানাতে ওস্তাদ রশিদ খান। পেস বোলারদের মতো গতির পাশাপাশি কুইক টার্ন, গুগলিতে ব্যাটাররা বুঝে উঠতে পারেন না যে তাঁকে (রশিদ খান) কীভাবে খেলবেন। আফগানিস্তানের তারকা লেগস্পিনার আজ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে