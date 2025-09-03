Ajker Patrika
ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের মতো বাজে পরিস্থিতিতে আর কেউ পড়েননি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভুলে যাওয়ার মতো ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে সনি বেকারের (বাঁয়ে)। ছবি: ক্রিকইনফো
ভুলে যাওয়ার মতো ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে সনি বেকারের (বাঁয়ে)। ছবি: ক্রিকইনফো

সনি বেকারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই। হেডিংলিতে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের বাজে হার তো রয়েছেই। তিনি নিজেও এমন এক রেকর্ডে নাম লেখালেন, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে ডাক পাওয়ার পরই কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন বেকার। ১৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ করেছিলেন হ্যাটট্রিক। কিন্ত ১৫ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নেমে বুঝলেন, ইংল্যান্ডের জার্সিতে খেলা আর ‘দ্য হান্ড্রেডে’ খেলার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে হেডিংলিতে গতকাল প্রথম ওয়ানডেতে ৭ ওভারে ৭৬ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি। ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ানডে অভিষেকে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড এটাই। এর আগে এই বাজে রেকর্ডটি ছিল লিয়াম ডসনের। ২০১৬ সালে কার্ডিফে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮ ওভারে ৭০ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট।

হেডিংলিতে গতকাল বেকার সবচেয়ে বেশি পিটুনি খেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার এইডেন মার্করামের কাছে। বেকারকে পিটিয়ে মার্করাম নিয়েছেন ৫৭ রান। প্রোটিয়া ওপেনার মেরেছেন ৯ চার ও ২ ছক্কা। বেকার যখন ৭ ওভারে ৭৬ রানের খরুচে বোলিং শেষ করেছেন, প্রোটিয়াদের স্কোর তখন ১৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১০৩ রান। ১৩২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এরপর তাদের লেগেছে ২৯ বল। ২০.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৬ রান করে ফেলে প্রোটিয়ারা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন মার্করাম। ৫৫ বলের ইনিংসে মারেন ১৩ চার ও ২ ছক্কা।

১৭৫ বল হাতে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন কেশব মহারাজ। ৫.৩ ওভারে ২২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে ইংল্যান্ড ২৪.৩ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। স্বাগতিকদের ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন জেমি স্মিথ।

বেকার সদ্য শেষ হওয়া ‘দ্য হান্ড্রেডে’ ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে ৭ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৯ উইকেট। হ্যাটট্রিক করেছিলেন নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের বিপক্ষে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতেই নাম লেখালেন বাজে রেকর্ডে। লর্ডসে আগামীকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওয়ানডে ৭ সেপ্টেম্বর হবে সাউদাম্পটনে।

ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ানডে অভিষেকে খরুচে বোলিংয়ের চার রেকর্ড

রান উইকেট প্রতিপক্ষ সাল

সনি বেকার ৭৬ ০ দক্ষিণ আফ্রিকা ২০২৫

লিয়াম ডসন ৭০ ২ পাকিস্তান ২০১৬

ডেভিড লরেন্স ৬৭ ৪ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৯১

জর্জ স্ক্রিমশ ৬৬ ৩ আয়ারল্যান্ড ২০২৩

