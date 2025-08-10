১৭ বছর পর ফিরে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ রানের জয়

ক্রীড়া ডেস্ক
১৭ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরেছে ডারউইন শহরে। অস্ট্রেলিয়া সেই ফেরাটা রাঙাল ১৭ রানের জয় দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারিয়ে একই সঙ্গে টানা জয়ে নিজেদের নতুন রেকর্ড গড়েছে তারা। এটি তাদের টানা নবম জয়।
টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ১৭৮ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটিংয়ে স্বাগতিকদের যেভাবে শুরুটা হয়েছিল, তাতে ভাবা যায়নি, শেষ পর্যন্ত তাদের স্কোর পৌনে দু শ ছাড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয় ওভারেই দলীয় ১৫ রানে ব্যক্তিগত ২ রানে আউট ট্রাভিস হেড। এরপর একের পর এক উইকেট হারাতে থাকলে একপর্যায়ে অষ্টম ওভারেই ৭৫ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া।
হেডের পর ফিরে যান ইংলিস (০), মার্শ (১৩), গ্রিন (৩৫), মিচেল ওয়েন (২) ও ম্যাক্সওয়েল (১)। এ অবস্থায় দিক হারা অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখান টিম ডেভিড। সপ্তম উইকেটে বেন দারশুইসকে নিয়ে ৪২ বলে ৫৯ রানের জুটি গড়েন ডেভিড। ৪টি চার ও ৮ ছক্কায় ৫২ বলে ৮৩ রান করেন ডেভিড। বল হাতে সবচেয়ে সফল ওয়েনে মাপাকা; ২০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
লক্ষ্য তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে ১১৯ রান করে। কিন্তু এরপরই ‘মড়ক’ লাগে তাদের ইনিংসে। ১২০ থেকে ১২৩—এই ৪ রানে ৪ উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা। এক প্রান্ত আগলে রেখে রায়ান রিকেলটন ৫৫ বলে ৭১ রান করলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ১৬১ রানের বেশি তুলতে পারেনি। জস হ্যাজলউড ও বেন দারশুইস নেন ৩টি করে উইকেট।
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে দরকার ছিল ড্র। ম্যাচটি আজ বাংলাদেশ হেরে গেছে ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে। গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে পিটার বাটলার তাকিয়ে ছিল চীনের দিকে। তারা লেবানন ৮-০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো নিয়ে গেল অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের মূলপর্বে।২ ঘণ্টা আগে
ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজের ফাইনালে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর পাশাপাশি রানও উঠছিল ধীর গতিতে। তবে আজিজুল হাকিম তামিম-কালাম সিদ্দিকীদের বাংলাদেশের এই অনূর্ধ্ব-১৯ দল যে অন্য ধাতুতে গড়া। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আজ প্রোটিয়াদের সামনে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ।৪ ঘণ্টা আগে
ড্র করলেই মিলবে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। এমন সমীকরণ নিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে নেমেছিল বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে নিজেদের মেলে ধরে দারুণভাবে। সমতায় রেখে বিরতিতে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় সবকিছু। আফঈদা-সাগরিকারা হজম করতে থাকেন একের পর এক...৪ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ এখনো শেষ হয়নি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে এখন ওয়ানডে সিরিজ খেলছে দুই দল। এই সিরিজের মাঝপথেই চলছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লিউআই) জরুরি সভা।৫ ঘণ্টা আগে