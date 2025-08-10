Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

১৭ বছর পর ফিরে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ রানের জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০: ৪৬
৫২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৩ রানের ইনিংস খেলার পথে টিম ডেভিড। ছবি: এএফপি
৫২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৩ রানের ইনিংস খেলার পথে টিম ডেভিড। ছবি: এএফপি

১৭ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরেছে ডারউইন শহরে। অস্ট্রেলিয়া সেই ফেরাটা রাঙাল ১৭ রানের জয় দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারিয়ে একই সঙ্গে টানা জয়ে নিজেদের নতুন রেকর্ড গড়েছে তারা। এটি তাদের টানা নবম জয়।

টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ১৭৮ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটিংয়ে স্বাগতিকদের যেভাবে শুরুটা হয়েছিল, তাতে ভাবা যায়নি, শেষ পর্যন্ত তাদের স্কোর পৌনে দু শ ছাড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয় ওভারেই দলীয় ১৫ রানে ব্যক্তিগত ২ রানে আউট ট্রাভিস হেড। এরপর একের পর এক উইকেট হারাতে থাকলে একপর্যায়ে অষ্টম ওভারেই ৭৫ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া।

হেডের পর ফিরে যান ইংলিস (০), মার্শ (১৩), গ্রিন (৩৫), মিচেল ওয়েন (২) ও ম্যাক্সওয়েল (১)। এ অবস্থায় দিক হারা অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখান টিম ডেভিড। সপ্তম উইকেটে বেন দারশুইসকে নিয়ে ৪২ বলে ৫৯ রানের জুটি গড়েন ডেভিড। ৪টি চার ও ৮ ছক্কায় ৫২ বলে ৮৩ রান করেন ডেভিড। বল হাতে সবচেয়ে সফল ওয়েনে মাপাকা; ২০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

লক্ষ্য তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে ১১৯ রান করে। কিন্তু এরপরই ‘মড়ক’ লাগে তাদের ইনিংসে। ১২০ থেকে ১২৩—এই ৪ রানে ৪ উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা। এক প্রান্ত আগলে রেখে রায়ান রিকেলটন ৫৫ বলে ৭১ রান করলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ১৬১ রানের বেশি তুলতে পারেনি। জস হ্যাজলউড ও বেন দারশুইস নেন ৩টি করে উইকেট।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়াক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

‘জিরো ট্যাক্স রিটার্ন’ দাখিলে হতে পারে ৫ বছরের জেল: এনবিআর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

সম্পর্কিত

১৭ বছর পর ফিরে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ রানের জয়

১৭ বছর পর ফিরে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ রানের জয়

মেয়েদের হাত ধরে আরেকটি এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ

মেয়েদের হাত ধরে আরেকটি এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বাংলাদেশ

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বাংলাদেশ

কোরিয়ার কাছে হেরেও যেভাবে এশিয়ান কাপে যেতে পারে বাংলাদেশ

কোরিয়ার কাছে হেরেও যেভাবে এশিয়ান কাপে যেতে পারে বাংলাদেশ