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ক্রিকেট

জিম্বাবুয়ের ভুলের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
জিম্বাবুয়ের ভুলের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ
শুরুতে দুই উইকেট হারালেও সাবলীল ব্যাটিং করছেন মুমিনুল হক। ছবি: এএফপি

জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশ প্রায় গেলেও তখন হয় শুধু সাদা-বলের ক্রিকেট। টেস্ট মাঠে গড়ায় না বললেই চলে। অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সেই হারারেতে বাংলাদেশ খেলছে টেস্ট। শুরুতে স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপে পড়লেও নাজমুল হোসেন শান্ত-মুমিনুল হকরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টানা চার টেস্ট বাংলাদেশ জিতেছে গত ৭-৮ মাসের মধ্যেই। গত নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের পর এবার মে মাসে পাকিস্তানকেও টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আজ হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র টেস্টে শান্ত-মুমিনুলরা খেলতে নেমেছেন রেকর্ডটা আরও সমৃদ্ধ করতে। টানা পাঁচ টেস্ট জয়ের লক্ষ্যে নামা বাংলাদেশ ২ উইকেটে ৭৬ রান করে প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে। যেখানে জিম্বাবুয়েরও ভুল রয়েছে।

সিরিজের একমাত্র টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক রিচার্ড এনগারাভা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে এটা তাঁর প্রথম ম্যাচ। আর বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার তাওহীদ হৃদয়, অমিত হাসানের অভিষেক হয়েছে। যাঁদের মধ্যে অমিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো খেলতে নেমেছেন। হৃদয় টেস্টে এবারই প্রথম খেলছেন।

আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ৬ রানেই হারায় প্রথম উইকেট। সপ্তম ওভারের তৃতীয় বলে মাহমুদুল হাসান জয়কে (২) ফেরান জিম্বাবুয়ে পেসার নিউম্যান নিয়ামহুরি। ক্যাচ ধরেছেন স্বাগতিক দলের উইকেটরক্ষক তাফাদজোয়া সিগা।

তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন মুমিনুল হক। ওপেনার সাদমান ইসলাম ও মুমিনুল সাবলীলভাবে এগোতে থাকলেও জুটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১২তম ওভারের শেষ বলে সাদমানকে (২০) ফেরান ব্র্যাড ইভান্স। ৩৮ বলের ইনিংসে বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার মেরেছেন ৩ চার। সাদমানের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে দ্বিতীয় স্লিপে বল চলে যায় ক্রেগ আরভিনের হাতে।

দুই ওপেনারকে হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৩৬ রান। ৫৫ রানেই বাংলাদেশ হারাতে পারত তৃতীয় উইকেট। ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে এনগারাভার অফস্টাম্প লাইন বরাবর করা বল ডিফেন্স করতে যান শান্ত। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ঠিকমতো তালুবন্দী করতে পারেননি বেন কারেন।

শান্ত যখন বেঁচে গেছেন, তখন তাঁর রান ৭। লাঞ্চ বিরতিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ খেলেছে ২৫ ওভার। বাংলাদেশ অধিনায়ক ৯ রানে ব্যাটিং করছেন। মুমিনুল ৫৬ বলে ৯ চারে ৪১ রানে অপরাজিত।

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