Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই নির্বাচন করবেন বুলবুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও সিলেট 
বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: বিসিবি
বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: বিসিবি

আমিনুল ইসলাম বুলবুল কি তবে ফরম্যাট বা সংস্করণ পরিবর্তন করছেন? গত মে মাসের শেষের দিকে আকস্মিকভাবে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘যেহেতু সময় কম, জানি টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনের হয়, ওয়ানডে হয় ৭ ঘণ্টার। একটা কুইক টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলতে এসেছি এখানে। একটা ভালো টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলব, যেটা আপনারা সবাই মনে রাখবেন।’

অল্প সময়ের মধ্যে বুলবুল দারুণ ইনিংস খেলছেন। ক্রিকেটকে ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা বিশেষ চোখে পড়ার মতো। শুরুতে বিসিবির আসন্ন নির্বাচন অংশগ্রহণ নিয়ে দ্বিধায় থাকলেও বুলবুল এখন পরিষ্কার, ফরম্যাট পরিবর্তনের সময় এসেছে। ‘টি-টোয়েন্টি’র পর এখন তাঁর চোখে একটা দৃষ্টিনন্দন ‘টেস্ট ইনিংস’ । অক্টোবরে হতে যাওয়া বিসিবির নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে বুলবুল আজ সিলেটে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই (নাজমুল আবেদীন) এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরে যদি সুযোগ হয়, চেষ্টা করব যেভাবেই হোক দেশের ক্রিকেটকে সেবা করতে।’

কদিন আগে তামিম ইকবালও ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। বুলবুল আর তামিম—দুজনই যদি বিসিবির পরিচালক হন, সভাপতি পদের লড়াইটা দুজনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তামিমের নির্বাচন করার বিষয়ে বুলবুল বলেছেন, ‘না, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। সবার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। তাদের প্রতি সহযোগিতা থাকবে, দিন শেষে এখানে আমরা সবাই এসেছি ক্রিকেটের কাজে এবং ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।’

বুলবুল নতুন মেয়াদে কেন নির্বাচন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে বুলবুলের ব্যাখ্যা, ‘আমার (নির্বাচন করতে চাওয়ার) একটাই কারণ। যে কাজগুলো শুরু করেছিলাম, ভালোভাবে এগিয়ে চলছে। কাজগুলো অর্ধেক ফেলে না রেখে যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এখানে কন্টিনিউ করতে চাওয়ার সেটাই মূল কারণ।’ বুলবুল বিসিবিতে পরিচালক হয়েছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মনোনীত কাউন্সিলের হিসেবে। সামনেও কি তিনি এনএসসির মনোনীত পরিচালক হিসেবেই আসবেন? বুলবুল বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে এখনো এনএসসির কোনো আলোচনা হয়নি। আমি শুধু ওটা (নির্বাচনের আগ্রহ) প্রকাশ করেছি যে সম্ভব হলে নির্বাচন করব। এখন জানি না কোথা থেকে করব বা কী করব।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটনির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই নির্বাচন করবেন বুলবুল

অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই নির্বাচন করবেন বুলবুল

নেপালের বিপক্ষে খেলবেন না হামজা

নেপালের বিপক্ষে খেলবেন না হামজা

বিশ্বকাপের আগে সুখবর পেলেন অজি অলরাউন্ডার

বিশ্বকাপের আগে সুখবর পেলেন অজি অলরাউন্ডার

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিস্ফোরক মন্তব্য

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিস্ফোরক মন্তব্য