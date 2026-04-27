‘এটাই সেই ক্রিকেট, যেটা আমরা খেলতে চাই’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত হন তাওহীদ হৃদয়। সাংবাদিকদের সামনে হাজির হতে না পারলেও দুই দফায় নিজের অভিমত প্রকাশ করেন লিটন দাস। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কথা বলার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
দল জেতায় স্বাভাবিকভাবেই লিটনের মুখে সতীর্থদের বন্দনা শোনা গেল। ফেসবুক পোস্টে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর একটু বেশিই। টি-টোয়েন্টি দলপতি জানালেন—আজকের মতো সব বিভাগেই দারুণ ক্রিকেট খেলতে চায় বাংলাদেশ।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের পুঁজি ছিল ১৮২ রান। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে সফরকারীদের এই রান দেখে বাংলাদেশের বোলারদের জন্য দিনটা খুব বেশি খারাপ গেছে সেটা ভাবার উপায় নেই। রান তাড়া করতে নেমে তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমন, শামীম পাটোয়ারীদের ব্যাটে ভর করে ২ ওভার হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ।
লিটন ম্যাচ জয়ের কৃতিত্ব দিলেন দুই বিভাগকেই। একই ভেন্যুতে আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। ২ মে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে দুই দল। পরবর্তী দুটি ম্যাচে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ধবল ধোলাই করার আশায় লিটন।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে লিটন লিখেছেন, ‘ম্যাচটা আমাদের দিকেই গেছে—এটাই সেই ধরনের ক্রিকেট, যেটা আমরা খেলতে চাই। বোলারদের নিয়ে গর্বিত, ব্যাটারদের নিয়েও গর্বিত—এটা ছিল পুরো দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই তৌহিদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমন এবং সর্বশেষ হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নন, শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে। ছেলেরা, আর দুইটা ম্যাচ জিততে হবে—চল কাজটা শেষ করি।’
১৮২ রান করেও বাংলাদেশকে হারাতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ১২ বল এবং ৬ উইকেট হাতে রেখে তাদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকেরা। হারের পর নিউজিল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটার ডিন ক্লিভারের দাবি—তাদের হাত থেকে ম্যাচটা বের করে নিয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটাররা।৩ ঘণ্টা আগে
ফিফটি করে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর কারিগর ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতা তাওহীদ হৃদয়। এদিন ব্যাটিংয়ে কম যাননি শামীম পাটোয়ারি। ১৩ বলে ৩১ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন। এই বিস্ফোরক ইনিংস ছাপিয়ে নো লুক শটের কারণে আলাদাভাবে আলোচনায় এই ফিনিশার। তাঁর এই শটের প্রশংসা করেছেন সতীর্থ হৃদয়।৩ ঘণ্টা আগে
