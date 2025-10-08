বাংলাদেশের স্বরূপে ফেরার লড়াই আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টি-টোয়েন্টিতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে বাংলাদেশের ভালো সময় কাটলেও বিপরীত চিত্র ওয়ানডেতে। নেতৃত্ব হাতে পেয়ে শুরুটা ভালো হয়নি মেহেদী হাসান মিরাজের । গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাদের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে হারতে হয়েছে সিরিজ। এর আগে হারতে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও। আজ বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ তাই স্বরূপে ফেরার।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হবে প্রথম ওয়ানডে। গত বছর মরুতেই আফগানিস্তানের কাছে ওয়ানডে সিরিজে হেরেছিল বাংলাদেশ । সেই ব্যর্থতা ভুলে লক্ষ্য এখন ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য দল গুছিয়ে ফেলা। ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে গতকাল মিরাজ বলেন, ‘আমাদের জন্য প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। এই সিরিজ আরও গুরুত্বপূর্ণ । আমরা ওয়ানডে একটু কম খেলেছি। আমাদের ব্যাক টু ব্যাক ম্যাচ খেলা হয়নি, এই জায়গাতেই স্ট্রাগল করছি।’
টি-টোয়েন্টি দলে না থাকলেও শারজায় সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস ওয়ানডেতে কাজে দেবে বলে মনে করেন মিরাজ। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘অবশ্যই আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী দল নিয়ে। যেহেতু সবাই খেলার ভেতর আছে । আমরা টি- টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছি । অনেক প্লেয়ার আছে টি - টোয়েন্টিতে খেলেছে এবং তারা কন্ডিশন সম্পর্কে ভালো জানে। আমি আত্মবিশ্বাসী এই সিরিজ নিয়ে।’
টি-টোয়েন্টিতে ভালো করে ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছেন সাইফ হাসান। আজ তাঁর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল । ছক্কা মারার সহজাত ক্ষমতায় ম্যাচের ধারা পাল্টে দেওয়ার সামর্থ্য দেখিয়েছেন তিনি । অবশ্য মিরাজের হিসাবে জেতার জন্য সবারই জ্বলে ওঠা প্রয়োজন । বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘যদি এক বা দুজন খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করি, আমরা সিরিজ জিততে পারব না বা ভালো খেলতে পারব না। তাই সবাইকে সমানভাবে পারফর্ম করতে হবে।’
আফগানিস্তান সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছে আট মাস আগে, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। সেই ম্যাচটিও বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে পুরো বছরে তারা মাত্র দুটি ওয়ানডে খেলেছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশ খানিকটা এগিয়ে আছে ছয় ওয়ানডে খেলে। তবু মিরাজের দুশ্চিন্তার জায়গা ব্যাটিংয়ে, ‘ব্যাটাররা পরিকল্পনা করছি কীভাবে পুরো ফিফটি ওভার খেলতে হবে । আমাদের মিডল অর্ডার ও টপ অর্ডারের ব্যাটারদের ইনিংস কীভাবে বড় করা যায়, সেটা নিয়ে কাজ করছি । আশা করি , সমস্যার সমাধান করতে পারব এবং এই সিরিজ দিয়ে কামব্যাক করতে পারব।’
টি-টোয়েন্টিতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে বাংলাদেশের ভালো সময় কাটলেও বিপরীত চিত্র ওয়ানডেতে। নেতৃত্ব হাতে পেয়ে শুরুটা ভালো হয়নি মেহেদী হাসান মিরাজের । গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাদের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে হারতে হয়েছে সিরিজ। এর আগে হারতে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও। আজ বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ তাই স্বরূপে ফেরার।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হবে প্রথম ওয়ানডে। গত বছর মরুতেই আফগানিস্তানের কাছে ওয়ানডে সিরিজে হেরেছিল বাংলাদেশ । সেই ব্যর্থতা ভুলে লক্ষ্য এখন ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য দল গুছিয়ে ফেলা। ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে গতকাল মিরাজ বলেন, ‘আমাদের জন্য প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। এই সিরিজ আরও গুরুত্বপূর্ণ । আমরা ওয়ানডে একটু কম খেলেছি। আমাদের ব্যাক টু ব্যাক ম্যাচ খেলা হয়নি, এই জায়গাতেই স্ট্রাগল করছি।’
টি-টোয়েন্টি দলে না থাকলেও শারজায় সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস ওয়ানডেতে কাজে দেবে বলে মনে করেন মিরাজ। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘অবশ্যই আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী দল নিয়ে। যেহেতু সবাই খেলার ভেতর আছে । আমরা টি- টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছি । অনেক প্লেয়ার আছে টি - টোয়েন্টিতে খেলেছে এবং তারা কন্ডিশন সম্পর্কে ভালো জানে। আমি আত্মবিশ্বাসী এই সিরিজ নিয়ে।’
টি-টোয়েন্টিতে ভালো করে ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছেন সাইফ হাসান। আজ তাঁর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল । ছক্কা মারার সহজাত ক্ষমতায় ম্যাচের ধারা পাল্টে দেওয়ার সামর্থ্য দেখিয়েছেন তিনি । অবশ্য মিরাজের হিসাবে জেতার জন্য সবারই জ্বলে ওঠা প্রয়োজন । বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘যদি এক বা দুজন খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করি, আমরা সিরিজ জিততে পারব না বা ভালো খেলতে পারব না। তাই সবাইকে সমানভাবে পারফর্ম করতে হবে।’
আফগানিস্তান সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছে আট মাস আগে, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। সেই ম্যাচটিও বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে পুরো বছরে তারা মাত্র দুটি ওয়ানডে খেলেছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশ খানিকটা এগিয়ে আছে ছয় ওয়ানডে খেলে। তবু মিরাজের দুশ্চিন্তার জায়গা ব্যাটিংয়ে, ‘ব্যাটাররা পরিকল্পনা করছি কীভাবে পুরো ফিফটি ওভার খেলতে হবে । আমাদের মিডল অর্ডার ও টপ অর্ডারের ব্যাটারদের ইনিংস কীভাবে বড় করা যায়, সেটা নিয়ে কাজ করছি । আশা করি , সমস্যার সমাধান করতে পারব এবং এই সিরিজ দিয়ে কামব্যাক করতে পারব।’
একবার নয়। ইংল্যান্ডের টপ অর্ডার ব্যাটার হিদার নাইট গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ জীবন পেয়েছেন তিনবার। তিন তিনবার সুযোগ পেয়ে সেগুলো দুহাত ভরে লুফে নিয়েছেন। ইংল্যান্ডকে জেতানোর পর তিনি ‘ধন্যবাদ’ দিয়েছেন ম্যাচে তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকা গায়ত্রী ভেনুগোপালানকে।১ ঘণ্টা আগে
‘ওয়ান ম্যান আর্মি’ শব্দটা ক্রিকেটে শোনা যায় হরহামেশা। সতীর্থরা ব্যর্থ হলেও যে কেউ দলের ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর একক নৈপুণ্যে সেই দল ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে।১ ঘণ্টা আগে
হংকংয়ের বিপক্ষে আগের চার দেখায় একবারও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ে এবার ছয়দিনের ব্যবধানে মুখোমুখি হচ্ছে দুবার। র্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বাংলাদেশের (১৮৪) চেয়ে ৩৮ ধাপ এগিয়ে আছে হংকং (১৪৬)। অতীতে না ডুবে থেকে শমিত শোম বরং থাকতে চাইছেন বর্তমানে। দুই ম্যাচেই হংকংকে হারাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ২৮১২ ঘণ্টা আগে
বিসিবির স্কুল ক্রিকেট অনেক আগে থেকে চালু আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আরও খুদে প্রতিভা তুলে আনতে বিসিবির পরিকল্পনা—মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ক্রিকেট চালু করা।১২ ঘণ্টা আগে