বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেটারদের জন্য বিকল্পও ভাবছে বিসিবি

একেকজন ক্রিকেটার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সভায় যোগ দিতে গাড়ি থেকে নামছেন আর তাঁকে ফোন-ক্যামেরা নিয়ে মৌমাছির মতো ঘিরে ধরছেন সংবাদকর্মীরা। তিন অধিনায়কসহ বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা অধিকাংশ ক্রিকেটারই উপস্থিত ছিলেন।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর এত ঘটনা, ফিজ অবশ্য গতকালের সভায় ছিলেন না। বিপিএলে তাঁর দল রংপুর রাইডার্স বিদায় নেওয়ার পরই ছুটি কাটাতে গেছেন সাতক্ষীরার বাড়িতে। বিপিএল একটু আগেভাগে শেষ হতেই ছুটির আমেজে থাকা তাসকিন আহমেদও উপস্থিত থাকতে পারেননি কালকের সভায়। পরশু মধ্যরাতে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের বৈঠকের পর গতকাল সকালে ক্রিকেটারদের সভার কথা জানানো হয়।
আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার ঘটনার ১৯ দিনের মধ্যে প্রথমবারের মতো ক্রীড়া উপদেষ্টা ক্রিকেটারদের মতামত নিতে গতকাল বসলেন। অবশ্য এটিকে খেলোয়াড়দের ‘মতামত’ শোনার চেয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত জানানোর সভা বলাই ভালো। সভায় ক্রিকেটাররা কী বলেছেন, সেটি নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল সরকার কেন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে, সেটা তাদের ব্যাখ্যা করা। তারা এটা বুঝতে পেরেছে, এটাই উদ্দেশ্য ছিল আর কিছু না। তারা আমাদের কে কী বলেছে, সেটা বলার অধিকার আমার নেই।’
বৈঠকে উপস্থিত একাধিক ক্রিকেটার জানালেন, তাঁরা সবাই সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। বিশ্বকাপে খেলা-না খেলার লাভ-ক্ষতি বা নিজেদের কোনো চাওয়া-পাওয়া নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক খেলোয়াড় বললেন, ‘এখন দেশের যে পরিস্থিতি, সরকার যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবে, ক্রিকেট বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে আমাদের সেটা সমর্থন করতে হবে। কারণ, আমরা তাদের বাইরে না। হ্যাঁ, আমরা মাঠে খেলি, খেলোয়াড়েরা সব সময় চায় মাঠে খেলতে। কিন্তু সরকার, ক্রিকেট বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটার পক্ষে থাকতে হবে। কারণ, আমরা চাইলেই তো অন্য কিছু করতে পারব না।’
গতকালের সভায় ক্রীড়া উপদেষ্টার উপস্থিতিতে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আরেকটি বিষয়ে আলোচনা সেরেছেন। সূত্র জানায়, যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ না খেলা হয়, বিসিবি খেলোয়াড়দের বসিয়ে রাখতে চায় না। এ সময়ে একটি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের চেষ্টা করবে। যেখানে খেলোয়াড়দের এমন পারিশ্রমিক দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে, আর্থিক অঙ্কে বিশ্বকাপ থেকে পাওয়া প্রাইজমানির কাছাকাছি হয়। অবশ্য খেলোয়াড়রা তো আর্থিক চিন্তা করে আইসিসির ইভেন্ট খেলতে উন্মুখ থাকে না, তাঁরা চান বড় মঞ্চে মেলে ধরে দেশের গৌরব বয়ে আনতে। আপাতত সেটা না হওয়ায় খেলোয়াড়দের মন খারাপ হবে, সেটিই স্বাভাবিক। তবে সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থনও তাঁদের দিতে হচ্ছে।
বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে আইসিসির রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে। রাজস্ব হারালে কত ক্ষতি হবে, সে হিসাব-নিকাশ আরও আগে শুরু হয়েছে। বিসিবির বর্তমানে বার্ষিক আয় গড়ে ৩৫০ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৭ চক্রে বার্ষিক ভিত্তিতে আইসিসির বার্ষিক মোট আয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার। আইসিসির কেন্দ্রীয় আয়ের অংশ হিসাবে বিসিবি প্রতিবছর প্রায় ২৬.৭৪ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৮০-২৯০ কোটি টাকা রাজস্ব পায়।
সরকার ও বিসিবি অবশ্য মনে করে, প্রায় ৩০০ কোটি টাকা হারানোর ক্ষতির চেয়ে তাদের কাছে নিরাপত্তা ও দেশের ‘মর্যাদা’ বড়।
নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে না বাংলাদেশ। তবে আশা ছাড়ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিসিবি। এই চেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রায় শূন্যের কোঠায় সেটা বলাই যায়।৪ মিনিট আগে
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রায় দেড় ঘণ্টার সভা শেষে বিষণ্ন চেহারায় বিকেল পৌনে ৫টার দিকে সংবাদ সম্মেলনে এলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাঁর সামনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। পেছনে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।৮ ঘণ্টা আগে
বড় হারে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে আজ ৫-১ গোলে হেরেছে সাঈদ খোদারাহমির দল।১৫ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বিসিবি এখনো আগের অবস্থানে অনড়। আজও আরও একবার যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, ভারতে খেলার মতো পরিবেশ নেই। আইসিসিও বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে নারাজ। বাংলাদেশ ভারতে না খেললে বিকল্প বেছে নেবে তারা।১৬ ঘণ্টা আগে