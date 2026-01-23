Ajker Patrika
ক্রিকেট

ফাইনাল শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে মিরপুরে হাজির বিপিএল ট্রফি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫১
ফাইনাল শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে মিরপুরে হাজির বিপিএল ট্রফি
ফটোসেশনে শান্ত ও মেহেদী। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ট্রফি নিয়ে সব কৌতুহলের সমাপ্তি হলো অবশেষে। ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে আসা হলো মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে।

বিস্তারিত আসছে…

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
