ফাইনাল শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে মিরপুরে হাজির বিপিএল ট্রফি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ট্রফি নিয়ে সব কৌতুহলের সমাপ্তি হলো অবশেষে। ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে আসা হলো মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে।
বিস্তারিত আসছে…
কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল এখন ব্যস্ত ভারতে। স্বাগতিকদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। আইসিসির ইভেন্টের আগমুহূর্তে বড় ধাক্কা খেল কিউইরা।২ মিনিট আগে
নিরাপত্তাজনিত বিষয়টি সামনে রেখে শেষ পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকল বাংলাদেশ। আইসিসির বেধে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়ে দিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না তারা। এর পেছনে পাকিস্তানের উসকানি রয়েছে বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মদন লাল৩৯ মিনিট আগে
এ যেন শেষ হয়েও হলো না শেষ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আইসিসিকে বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে২ ঘণ্টা আগে
জয়ের ধারা বজায় রেখ নারী সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপার আরও কাছে চলে গেল বাংলাদেশ। আজ পাকিস্তানকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সাঈদ খোদারাহমির দল। হ্যাটট্রিকসহ ৪ গোল করেছেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। জোড়া গোল আসে কৃষ্ণা রানী ও নওশন জাহানের কাছ থেকে।২ ঘণ্টা আগে