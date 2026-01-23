বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান রশিদের

নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে কোনো নড়চড় করেনি বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের মাটিতে দল পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এবার বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান জানালেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ।
এক্সে দেওয়া এক বার্তায় রশিদ লিখেছেন, ‘ক্রিকেটাররা নিরাপদ নয় বলে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বিসিবি। সীমিত শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আইসিসিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) কি একই ধরনের অবস্থান নেওয়ার সক্ষমতা রাখে?’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিল আইসিসি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি।৪২ মিনিট আগে
সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। দেখতে দেখতেই শেষ হয়েছে ৩৩টি ম্যাচ। এবার অপেক্ষা ফাইনালের। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজশাহী।২ ঘণ্টা আগে
ট্রফি নিয়ে নেই কোনো ফটোসেশন। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামেও দেখে বোঝার উপায় নেই আজ বিপিএলের ফাইনাল। বিগত আসরগুলোর চেয়ে এবার একটু অন্য রকম লাগছে। ফাইনাল নিয়ে যত আলোচনা, উন্মাদনা সবকিছুই ঢাকা পড়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে।৩ ঘণ্টা আগে
নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে না বাংলাদেশ। তবে আশা ছাড়ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিসিবি। এই চেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রায় শূন্যের কোঠায় সেটা বলাই যায়।৩ ঘণ্টা আগে