Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান রশিদের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ১৭
ভারতের মাটিতে দল পাঠাবে না বিসিবি। ছবি: ক্রিকইনফো

নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে কোনো নড়চড় করেনি বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের মাটিতে দল পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এবার বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান জানালেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ।

এক্সে দেওয়া এক বার্তায় রশিদ লিখেছেন, ‘ক্রিকেটাররা নিরাপদ নয় বলে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বিসিবি। সীমিত শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আইসিসিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) কি একই ধরনের অবস্থান নেওয়ার সক্ষমতা রাখে?’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
