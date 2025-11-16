Ajker Patrika
কলকাতায় ভারতের মতো ভরাডুবি আর কারও হয়নি

ক্রীড়া ডেস্ক    
১২৪ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক রেকর্ডে নাম লেখাল ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দিয়ে ৬ বছর পর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফিরল টেস্ট।ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ একটা ম্যাচের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কীসের কী! দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ভারত নাম লেখাল লজ্জাজনক এক রেকর্ডে।

