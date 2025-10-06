বিগ ব্যাশ থেকে নতুন কিছু শিখতে চান রিশাদ

ক্রীড়া ডেস্ক
হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন রিশাদ হোসেন। অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট থেকে নতুন কিছু শেখার অপেক্ষায় আছেন এই তরুণ লেগস্পিনার।
বিগ ব্যাশের গত আসরের প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে রিশাদকে দলে টেনেছিল হোবার্ট। কিন্তু জাতীয় দলের ব্যস্ততা ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) কারণে সেবার তাসমান পাড়ের দেশটিতে খেলতে যেতে পারেননি এই ক্রিকেটার। বিগ ব্যাশের নতুন আসর শুরু হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। এবারও রিশাদকে স্কোয়াডে নিয়েছে হোবার্ট। টুর্নামেন্টটিতে খেলার জন্য ইতোমধ্যে রিশাদকে অনাপত্তিপত্র দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাই এবার আর বিগ ব্যাশ খেলতে কোনো বাধা নেই তার সামনে।
রিশাদ বলেন, ‘একজন লেগস্পিনার হিসেবে আমার কাজ হলো পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার পর উইকেট নেওয়া। আমি হোবার্টের হয়েও এই কাজ করার চেষ্টা করব। বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলার মাধ্যমে আমার অভিজ্ঞতা আরও বাড়বে। দারুণ সব ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেললে বোলিংয়ে উন্নতি করতে পারব।’
অস্ট্রেলিয়ার দারুণ সব ভেন্যুতে খেলতে তর সইছে না রিশাদের, ‘উন্নতির জন্য কী করা যেতে পারে সেটা নিয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। বিগ ব্যাশের মতো বড় টুর্নামেন্টে খেলতে পারলে বিভিন্ন মাঠে খেলার সুযোগ হবে। তাই অনেক কিছু শিখতে পারব। অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু মাঠে খেলা আমার কাছে স্বপ্নের মতো।’
বিগ ব্যাশে হোবার্টের হেড অব স্ট্র্যাটেজির দায়িত্বে আছেন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার এই কিংবদন্তি ক্রিকেটারের পরামর্শেই রিশাদকে দলে নিয়েছে হোবার্ট। পন্টিং আবার রিশাদের প্রিয় ক্রিকেটারদের একজন। তাই বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের অধীনে খেলতে মুখিয়ে আছেন বাংলাদেশের এই বোলার।
রিশাদ বলেন, ‘ছেলেবেলায় পন্টিং আমার প্রিয় খেলোয়াড়দের একজন ছিল। আমি উনার খেলা দেখেছি। এমন একজনের সঙ্গে আমি কাজ করতে মুখিয়ে আছি। আমি পন্টিংয়ের কোচিংয়ে খেলার অপেক্ষায় আছি।’
