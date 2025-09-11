ভারতে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপে আছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে হতে যাচ্ছে নতুন ইতিহাস। মেয়েদের বৈশ্বিক এই ইভেন্টে ম্যাচ কর্মকর্তাদের সবাই নারী। এই ইতিহাসের অংশ হলেন বাংলাদেশের সাথিরা জাকির জেসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) আজ সেটা নিশ্চিত করেছে।
এক বিবৃতিতে আইসিসি আজ ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে। ১৮ সদস্যের এই প্যানেলে আছেন ১৪ আম্পায়ার ও ৪ ম্যাচ রেফারি। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো সব নারী কর্মকর্তারা ম্যাচ পরিচালনা করবেন। জেসির সঙ্গে আম্পায়ার হিসেবে আছেন বৃন্দা রাঠি, ক্যানদেস লা বোর্দে, ক্লেয়ার পোসাক, নিমালি পেরেরা, নারায়ণ জননী, গায়ত্রী ভেনুগোপালানের মতো আম্পায়াররা। ৪ ম্যাচ রেফারি হলেন ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শান্দ্রে ফ্রিৎজ, জিএস লক্ষ্মী ও মিচেল পেরেইরা।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জেসি যে আম্পায়ারিং করবেন, সেটা আগস্টে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছিলেন তিনি। এর আগে গত বছর শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত নারী এশিয়া কাপে আম্পায়ারিং করেছিলেন। ঘরের মাঠে সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লঙ্কানরা। একই বছরের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে আম্পায়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। এই টুর্নামেন্ট হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। মালয়েশিয়াতে ২০২৫ নারী অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও আম্পায়ারিং করেছেন তিনি।
হাইব্রিড মডেলে এবার ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কারণ, ভারতে যাবে না বলে পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল তাদের ম্যাচগুলো খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এই আট দল মিলে হবে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত হবে বিশ্বকাপ। এর আগে ২০২৩, ২০২৪ দুটি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও বার্মিংহামে ২০২২ কমনওয়েলথ গেমস—এই তিন টুর্নামেন্টে ম্যাচ কর্মকর্তাদের সবাই ছিলেন নারী।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম
আম্পায়ার
সাথিরা জাকির জেসি, বৃন্দা রাঠি, ক্যানদেস লা বোর্দে, সুই রেডফার্ন, কেরিন ক্লাস্তে, এলোইস শেরিদান, ক্লেয়ার পোসাক, লরেন অ্যাগেনবাগ,
গায়ত্রী ভেনুগোপালান, নারায়ণ জননী, নিমালি পেরেরা, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস, কিম কটন, সারাহ ড্যামনেভানা
ম্যাচ রেফারি
ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শান্দ্রে ফ্রিৎজ, জিএস লক্ষ্মী, মিচেল পেরেইরা
