‘বিশ্বকাপ থেকে এভাবে বিদায় নেওয়াটা সত্যিই হৃদয়বিদারক’

জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যে দলই হারত, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেত। জিতলেও থাকত নানা সমীকরণ। সেই ম্যাচ জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ৭ রানে হেরেছে বাংলাদেশের। এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপে এই ম্যাচেই যে তীরে এসে বাংলাদেশের তরী ডুবেছে, তা নয়। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে জিততেও হেরে গেছেন জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা। লঙ্কানদের কাছে গতকাল ৭ রানে হেরে যাওয়ার পর ডাগআউটে জ্যোতির হতাশ হয়ে বসে থাকাটাই যে হয়ে রইল বাংলাদেশের প্রতীকী চিত্র। সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘খুব কাছাকাছি গিয়েও তিন ম্যাচ হেরেছি (ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ)। ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক।’
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ৪৪ রানের মধ্যে ফিরে যান রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক (০), ফারজানা হক (৭) ও সোবহানা মোস্তারি (৮)। এরপর শারমিন আক্তার সুপ্তা ও জ্যোতি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১২০ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এই জুটি গড়ার পথেই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। ৩৬তম ওভারের তৃতীয় বলে সুগন্দিকা কুমারির বলে সিঙ্গেল নিয়েছেন জ্যোতি। তখনই চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন সুপ্তা। ১০২ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে ৬৪ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার।
সুপ্তার আকস্মিক রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে যাওয়াতেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল দলের মোমেন্টাম হারিয়ে গেছে বলে মনে করেন জ্যোতি। ৭ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ম্যাচটা শুরু থেকেই আমাদের হাতে ছিল। ব্যাটিংটা আমাদের ভালোই হচ্ছিল। সুপ্তার সঙ্গে আমার জুটিটা ভালোই হয়েছিল। পরে তার ক্র্যাম্প হওয়ার কারণে মাঠ ছেড়ে চলে গেল। মোমেন্টাম হারিয়েছি সেখানেই।’
সুপ্তা মাঝপথে চলে গেলেও স্বর্ণা আক্তারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটেই ৫৮ বলে ৫০ রানের জুটি হয়েছিল জ্যোতির। সেই জুটি ভাঙার পরও জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। শেষ ওভারে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ৯ রানের সমীকরণ ছিল তাদের সামনে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর করা ওভার থেকে বাংলাদেশ নিয়েছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন জ্যোতি। আর শেষদিকে সুপ্তা ফিরে এলেও দলের হারই দেখতে হয়েছে তাঁর।
শেষ মুহূর্তের বাজে ব্যাটিং তো রয়েছেই। ঠিক তেমনি ফিল্ডিংয়েও বাংলাদেশের ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষের দিকে ক্যাচ মিস করে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। গতকাল মুম্বাইয়ে ৫৫ ও ৬৯ রানে দুইবার জীবন পাওয়া লঙ্কান ব্যাটার হাসিনি পেরেরা আউট হয়েছেন ৮৫ রান করে। শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হারের পর জ্যোতি বলেন, ‘কিছু কিছু জায়গায় আমরা পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারিয়েছি। জেতা ম্যাচ আসলে হেরে যাওয়া। ভুলটা এখানে আমাদেরই।’
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।
পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়ক এখন শাহিন শাহ আফ্রিদি। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর ওয়ানডেতে নেতৃত্ব বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। রিজওয়ান, শাহিন দুজনেই এই টেস্টে খেলছেন। রিজওয়ানকে সরানোর কোনো কারণ জানানো হয়নি বোর্ডের পক্ষ থেকে। এমনকি পিসিবি তাঁর নামও উল্লেখ করেনি। জানা গেছে, ইসলামাবাদে নির্বাচক কমিটি ও সাদা বলের দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে বৈঠক করে ওয়ানডে অধিনায়ক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
হঠাৎ ওয়ানডে অধিনায়ক বদলের ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। রিজওয়ানের নাম উল্লেখ না করলেও কীভাবে ওয়ানডে অধিনায়ক বদলে গেল, সেই ব্যাপারে পিসিবি জানিয়েছে, বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে সাদা বলের প্রধান কোচ হেসন জানিয়েছেন তিনি যাতে (নাকভি) নির্বাচক ও উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে অধিনায়ক পরিবর্তন করেন। আবার ক্রিকইনফোর গত কালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর এমন সিদ্ধান্ত সরাসরি হেসনের পক্ষ থেকে আসেনি। কিন্তু এ বিষয়ে পিসিবির উচ্চ পর্যায় থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে তাঁর (হেসন) সমর্থন ছিল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন।
পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল। আর মাসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৯৩ রানে জিতেছে। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তান এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
কালো উইকেটে যদি দেখা মেলে জয়ের ‘আলো’, তাহলে তো কালোই ভালো। গত চার সিরিজে ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং টানা চারটি ওয়ানডেতে হারের পর উইন্ডিজ সিরিজে জয়ের ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশ দল। ৭৪ রানের সেই জয়ে নাকি ছিল কালো উইকেটের হাত!
স্পিনাররা বেশি টার্ন পান বলে বিদেশিদের কাছে এমনিতেই মিরপুর শেরেবাংলার ‘বাঘের ডেরা’র পরিচিতি। এবার উইন্ডিজ সিরিজে মাঠের কালো উইকেট আরও সুবিধা দিচ্ছে স্পিনারদের। বেশি টার্ন পাচ্ছে বল, মাটিতে পড়ার পর বেশি বেশি স্কিড করছে। এমন নয় যে এই সুবিধা পাচ্ছে শুধুই একটি দল। কিন্তু স্বাগতিক দলে রিশাদ হোসেনের মতো ভালো মানের স্পিনার থাকায় উইকেট থেকে বেশি ফায়দা পাওয়া দল বাংলাদেশই। অন্তত প্রতিপক্ষ ক্যারিবীয়দের চোখে ব্যাপারটা এমনই।
আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। এই ম্যাচ হারলেই সিরিজ খোয়াবে সফরকারী দল। সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে তাদের কী করতে হবে, তা এরই মধ্যে ভালোই বুঝে গেছে ড্যারেন স্যামির দল। লড়াইয়ের পুঁজি গড়া কিংবা রান তাড়ায় সফল হওয়া—দুটোতেই ক্যারিবীয় ব্যাটারদের মূল চ্যালেঞ্জ কালো উইকেটে স্পিনারদের বুঝেশুনে খেলা। প্রথম ম্যাচে ২০৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় তারা বিনা উইকেটে ৫৩ রান করেও অলআউট হয়েছিল ১৩৩ রানে। আর ক্যারিবীয় ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিতে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন রিশাদ।
রিশাদ কিংবা বাকি স্বাগতিক স্পিনারদের কীভাবে সামলানো যায়, প্রথম ম্যাচের পর সেই চিন্তাই করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গতকাল একাডেমি মাঠে তাদের অনুশীলনেও দেখা গেল স্পিনার সামলানোর প্রস্তুতি। নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্পিনারদের বলেই ব্যাটিং অনুশীলন করে গেলেন শাই হোপ, ব্রেন্ডন কিং, অলিক আথানেজরা।
স্পিনের প্রস্তুতিতে বাংলাদেশও কী কম গেছে! প্রথম ওয়ানডের কালো উইকেটে বল নিচু হয়ে আসার কথা মাথায় রেখে এদিন বড় হাতল আর ছোট ব্লেডের ‘মঙ্গুজ’ ব্যাটে অনুশীলন করেছেন তানজিদ হাসান ও সৌম্য সরকার। এই ব্যাটের সুবিধা কী? উত্তরটা শুনুন বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদের মুখেই, ‘ছোট ব্যাট দিয়ে অনুশীলন করলে ব্যাটার তার গ্র্যাভিটি লেভেল নিচে নামাতে পারে। টার্নিং উইকেটে খেলতে হলে মাথা বলের কাছাকাছি রাখতে হয়। পায়ের মুভমেন্ট অলস হলে স্পিনার সহজে আউট করতে পারে। ছোট ব্যাটের অনুশীলন নিশ্চিত করে যে সামনের পায়ে কিংবা পেছনের পায়ে—যেভাবেই (ব্যাটার) খেলুন না কেন, মাথার অবস্থান বলের কাছেই থাকবে।’
তাহলে আজও স্পিনেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের ছক বাংলাদেশের? লাগাতার চারটি সিরিজে হারের ধারায় ছেদ টানার সুযোগ যখন সামনে, কোন দল এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে! এক ম্যাচ হাতে রেখেই তূণের সম্ভাব্য সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে চাইবে বাংলাদেশ। আর কালো উইকেটে স্বাগতিকদের বড় অস্ত্র কোনটি, তা বলার দরকার আছে কি?
নিগার সুলতানা জ্যোতির বলটা যখন বাতাসে ভেসে ছিল, মনে হচ্ছিল সেটা ছক্কা হয়ে যাবে। কিন্তু না। লংঅফে নিলাক্ষী সিলভা ক্যাচ ধরতেই শেষ বাংলাদেশের সেমিফাইনালে টিকে থাকার স্বপ্ন। জ্যোতির লড়াকু ৭৭ রানের ইনিংসের পরও বাংলাদেশ ৭ রানে হেরেছে শ্রীলঙ্কার কাছে।
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা যে দলই হারত, বাদ পড়ত সেমির দৌড় থেকে। জিতলেও থাকত নানা সমীকরণ।এখন আর কোনো সমীকরণ নেই বাংলাদেশের সামনে। ২৬ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা বাংলাদেশ খেলতে নামবে শুধু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার জন্য।
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ৪৪ রানের মধ্যে ফিরে যান রুবাইয়া হায়দার (০), ফারজানা হক (৭) ও সোবহানা মোস্তারি (৮)। এরপর শারমিন আক্তার সুপ্তা ও জ্যোতি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১২০ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এই জুটি গড়ার পথেই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। ৩৬তম ওভারের তৃতীয় বলে সুগন্দিকা কুমারির বলে সিঙ্গেল নিয়েছেন জ্যোতি। তখনই চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন সুপ্তা। ১০২ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে ৬৪ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার।
সুপ্তা মাঠ ছাড়ার পর ব্যাটিংয়ে নামেন স্বর্ণা আক্তার। চতুর্থ উইকেটে জ্যোতি ও স্বর্ণা গড়েন ৫৮ বলে ৫০ রানের জুটি। ৪৬তম ওভারের প্রথম বলে স্বর্ণাকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন চামারি আতাপাত্তু। লঙ্কান উইকেটরক্ষক আনুষ্কা সঞ্জীবনী ক্যাচ ধরতেই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন। শেষ ২৯ বলে ২৭ রানের সমীকরণ মেলানোর যখন কাছাকাছি এসে পৌঁছায় বাংলাদেশ, তখন ফের ধাক্কা খায়। ৪৯তম ওভারের চতুর্থ বলে রিতু মনিকে (৭) বোল্ড করেন সুগন্দিকা।
সব রোমাঞ্চ যেন জমা ছিল শেষের জন্যই। লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু শেষ ওভারেই শেষ করে দিলেন বাংলাদেশ। শেষ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ নিতে পেরেছে কেবল এক রান। যার মধ্যে নাহিদা আক্তার হয়েছেন রানআউট।
এর আগে মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আগে ব্যাটিং করে ২০২ রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা। তিন নম্বরে নেমে ৯৯ বলে ১৩ চার ও ১ ছক্কায় হাসিনি পেরেরা ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেছেন। লঙ্কান অধিনায়ক ৪৩ বলে ৬টি চার ও ২টি ছয়ে করেছেন ৪৬ রান। এর বাইরে রানের দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন আর একজনই তিনি নিলাশিকা সিলভা (৩৩)। বোলিংয়ে স্বর্ণা আক্তার ১০ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট নিয়েছেন রাবেয়া খান।
নিগার সুলতানা জ্যোতির বলটা যখন বাতাসে ভেসে ছিল, মনে হচ্ছিল সেটা ছক্কা হয়ে যাবে। কিন্তু না। লংঅফে নিলাক্ষী সিলভা ক্যাচ ধরতেই শেষ বাংলাদেশের সেমিফাইনালে টিকে থাকার স্বপ্ন। জ্যোতির লড়াকু ৭৭ রানের ইনিংসের পরও বাংলাদেশ ৭ রানে হেরেছে শ্রীলঙ্কার কাছে।
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা যে দলই হারত, বাদ পড়ত সেমির দৌড় থেকে। জিতলেও থাকত নানা সমীকরণ।এখন আর কোনো সমীকরণ নেই বাংলাদেশের সামনে। ২৬ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা বাংলাদেশ খেলতে নামবে শুধু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার জন্য।
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ৪৪ রানের মধ্যে ফিরে যান রুবাইয়া হায়দার (০), ফারজানা হক (৭) ও সোবহানা মোস্তারি (৮)। এরপর শারমিন আক্তার সুপ্তা ও জ্যোতি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১২০ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এই জুটি গড়ার পথেই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। ৩৬তম ওভারের তৃতীয় বলে সুগন্দিকা কুমারির বলে সিঙ্গেল নিয়েছেন জ্যোতি। তখনই চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন সুপ্তা। ১০২ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে ৬৪ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার।
সুপ্তা মাঠ ছাড়ার পর ব্যাটিংয়ে নামেন স্বর্ণা আক্তার। চতুর্থ উইকেটে জ্যোতি ও স্বর্ণা গড়েন ৫৮ বলে ৫০ রানের জুটি। ৪৬তম ওভারের প্রথম বলে স্বর্ণাকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন চামারি আতাপাত্তু। লঙ্কান উইকেটরক্ষক আনুষ্কা সঞ্জীবনী ক্যাচ ধরতেই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন। শেষ ২৯ বলে ২৭ রানের সমীকরণ মেলানোর যখন কাছাকাছি এসে পৌঁছায় বাংলাদেশ, তখন ফের ধাক্কা খায়। ৪৯তম ওভারের চতুর্থ বলে রিতু মনিকে (৭) বোল্ড করেন সুগন্দিকা।
সব রোমাঞ্চ যেন জমা ছিল শেষের জন্যই। লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু শেষ ওভারেই শেষ করে দিলেন বাংলাদেশ। শেষ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ নিতে পেরেছে কেবল এক রান। যার মধ্যে নাহিদা আক্তার হয়েছেন রানআউট।
এর আগে মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আগে ব্যাটিং করে ২০২ রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা। তিন নম্বরে নেমে ৯৯ বলে ১৩ চার ও ১ ছক্কায় হাসিনি পেরেরা ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেছেন। লঙ্কান অধিনায়ক ৪৩ বলে ৬টি চার ও ২টি ছয়ে করেছেন ৪৬ রান। এর বাইরে রানের দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন আর একজনই তিনি নিলাশিকা সিলভা (৩৩)। বোলিংয়ে স্বর্ণা আক্তার ১০ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট নিয়েছেন রাবেয়া খান।
হারারেতে প্রথম দিনটা আফগানিস্তানের কাছে ভুলে যাওয়ার মতোই। ব্যাটিং, বোলিংয়ে জিম্বাবুয়ের ওপর বিন্দুমাত্র চাপ প্রয়োগ করতে পারেনি আফগানরা। ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই চোখে সর্ষেফুল দেখছে আফগানিস্তান।
স্বাগতিকেরা যেন শুরুর দিনই চালকের আসনে বসে গেছে।
জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান সিরিজের একমাত্র টেস্ট শুরু হয়েছে আজ। হারারেতে জিম্বাবুয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আফগানিস্তান গুটিয়ে গেছে ১২৭ রানে। ব্যাটিংয়ে নেমে দিনটা নিরাপদেই পার করেছে জিম্বাবুয়ে। ২ উইকেটে ১৩০ রানে শেষ করেছে প্রথম দিনের খেলা। স্বাগতিকদের লিড এখন ৩ রানের।
সিরিজের একমাত্র টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন। দলীয় ২৩ রানেই ভেঙে যায় আফগানিস্তানের উদ্বোধনী জুটি। ষষ্ঠ ওভারের চতুর্থ বলে ইবরাহিম জাদরানকে (১৯) ফিরিয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। দ্রুত প্রথম উইকেট হারানোর পর তিনে নামেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন গুরবাজ ও আব্দুল মালিক। ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে গুরবাজকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানাকা চিভাঙ্গা।
৩৭ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় গুরবাজ করেন ৩৭ রান। তিনিই আফগানিস্তানের ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার। গুরবাজ আউট হওয়ার চোখের পলকে ধসে পড়ে আফগানদের ইনিংস। ৫০ রানে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে ৩২.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। জিম্বাবুয়ের পেসার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ৫ উইকেট। মুজারাবানি ও চিভাঙ্গা ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। আর আফগান ওপেনার আব্দুল মালিক রানআউট হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ রান করেছেন তিনি।
ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ রানেই প্রথম উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ব্রায়ান বেনেটকে (৬) বোল্ড করেন জিয়াউর রহমান। তিন নম্বরে নামা নিক ওয়েলচ ১ রানের জন্য চতুর্থ টেস্ট ফিফটি মিস করেছেন। ৮৯ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৯ রান। ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে ওয়েলচকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জিয়াউর। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা (ওয়েলচ-বেন কারান) ১৭৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। দিনের শেষ অংশ নির্বিঘ্নে পার করেছেন ব্রেন্ডন টেলর ও বেন কারান। ৫২ ও ১৮ রানে ব্যাটিং করছেন বেন কারান ও টেলর।
