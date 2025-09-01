Ajker Patrika
টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ২ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি : বিসিবি

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এসেছে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই বাংলাদেশ ছিল দুর্দান্ত। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের সুযোগ আজ। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।

একাদশে এসেছে দুই পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে আজ। তাঁদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসানকে।

বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
