টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ২ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এসেছে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই বাংলাদেশ ছিল দুর্দান্ত। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের সুযোগ আজ। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।
একাদশে এসেছে দুই পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে আজ। তাঁদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসানকে।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এসেছে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই বাংলাদেশ ছিল দুর্দান্ত। এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের সুযোগ আজ। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।
একাদশে এসেছে দুই পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে আজ। তাঁদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসানকে।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।
জিতলেই মিলবে সুপার ফোরের টিকিট। বাংলাদেশের জন্য স্বপ্ন দেখাটা অবশ্য কঠিন ছিল। র্যাঙ্কিং হোক বা শক্তিমত্তা দুটো ক্ষেত্রে ঢের এগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া। খেলায়ও দেখা গেল এর প্রতিফলন। বাংলাদেশকে ৫-১ গোলে হারিয়ে হকি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নাম লিখিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কোরিয়া। ‘বি’ পুল থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে২ ঘণ্টা আগে
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, টানটান উত্তেজনা—যেকোনো টুর্নামেন্টের ফাইনাল নিয়ে এমন কিছুরই প্রত্যাশা থাকে। লিওনেল মেসি যে ম্যাচে থাকেন, সেই ম্যাচ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের প্রত্যাশা একটু বেশিই থাকে। কিন্তু আজ ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স ম্যাচে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মাঠের পারফরম্যান্সে নয়, ভিন্ন কারণে।২ ঘণ্টা আগে
২০২২ সালে পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন রজার ফেদেরার। ২৫ বছরের ক্যারিয়ারে অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন ২০ বারের গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী এই টেনিস তারকা। এতদিন তাঁর সঙ্গে একটি রেকর্ড যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন নোভাক জোকোভিচ। আজ জোকোভিচ রেকর্ডটা পুরোপুরি নিজের করে নিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। এ মাসের শেষে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। সেই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে আজ প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ না জিতলেও দল পাবে ৩ কোটি টাকা।৫ ঘণ্টা আগে