সাকিবের পরিবর্তে ইংল্যান্ড দলে ডাক পাওয়া কে এই কারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্কটল্যান্ডের পর এবার ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় তরুণ পেসার। ছবি: সংগৃহীত
হাঁটুর ইনজুরিতে পড়েছেন সাকিব মাহমুদ। এজন্য আয়ারল্যান্ডর বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ ও নিউজিল্যান্ড সফরে সাদা বলের সিরিজ (তিনটি করে টি–টোয়েন্টি ও ওয়ানডে) থেকে ছিটকে গেছেন এই ডানহাতি পেসার। আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজে তার জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে স্কট কারিকে।

কারি ইংলিশ বংশোদ্বুত স্কটিশ ক্রিকেটার। কাউন্টিতে হ্যাম্পাশায়ারের হয়ে খেলেন তিনি। এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের জন্ম ইংল্যান্ডে হলেও বাবার জন্মসূত্রে স্কটল্যান্ডের জার্সি গায়ে জড়িয়েছিলেন। ২০২৪ সালের মার্চে কানাডার বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় তার। সব মিলিয়ে স্কটল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন তিনটি একদিনের ম্যাচ। যেখানে তার শিকার ৩ উইকেট। স্কটল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হলেও ইংল্যান্ডের অনূধর্ব ১৯ দলের প্রতিনিধিত্ব করার অভিজ্ঞতা আছে কারির।

আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে স্কটল্যান্ড। তাই বাবার জন্মস্থানের হয়ে খেলার আশা আপাতত শেষ হয়েছে কারির। সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি ২৪ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

ইএসপিএনক্রিকইনফোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কারি বলেন, ‘দুটি দলের মধ্যে পরিবর্তনের সুযোগ আছে আমার কাছে। আমি জানি, যদি কখনও ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সুযোগ আসে তাহলে এটা বিশাল সম্মানের হবে। আমি যে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচে স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছি, আমার ভাই ব্র্যাডের সাথে মাঠে নেমেছি। এই মুহূর্তে সকলের প্রিয় শব্দ হল সময়সূচী। দুর্ভাগ্যবশত স্কটল্যান্ড আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তবে হ্যাঁ, আমি তাদের সাথে যোগাযোগ রাখি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেট
