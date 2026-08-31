Ajker Patrika
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ক্রিকেট

সিপিএলেও দল পেলেন মিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৬, ২০: ১৫
সিপিএলেও দল পেলেন মিরাজ
সিপিএলে দল পেয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: ফাইল ছবি

২০২৬ ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) দল পেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। খেলবেন গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে।

সিপিএলে দল পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে স্বয়ং মিরাজ নিশ্চিত করেছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে যাচ্ছেন তিনি। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এ বছর লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) গল গ্যালান্টসের হয়ে খেলেছেন। চার ম্যাচ খেলে ১১ গড় ও ১০০ স্ট্রাইকরেটের করেন ৪৪ রান। তবে ২ ইনিংসে বোলিং করে ওভারপ্রতি ১২.৫০ করে রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।

বিষয়:

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