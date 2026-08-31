সিপিএলেও দল পেলেন মিরাজ

২০২৬ ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) দল পেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। খেলবেন গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে।
সিপিএলে দল পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে স্বয়ং মিরাজ নিশ্চিত করেছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে যাচ্ছেন তিনি। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এ বছর লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) গল গ্যালান্টসের হয়ে খেলেছেন। চার ম্যাচ খেলে ১১ গড় ও ১০০ স্ট্রাইকরেটের করেন ৪৪ রান। তবে ২ ইনিংসে বোলিং করে ওভারপ্রতি ১২.৫০ করে রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।
২০১৮ সালের কেপটাউন টেস্টের ঘটনা তো কারও অজানা নয়। অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট কলঙ্কিত হয়েছিল বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারি। স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, ক্যামেরন ব্যানক্রফটদের নাম তখন জড়িয়ে গিয়েছিল। কুখ্যাত সেই ‘স্যান্ডপেপার গেট’ কেলেঙ্কারির আট বছর পর মুখ খুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার ফাফ ড১ ঘণ্টা আগে
লর্ডস টেস্টের একাদশে থাকলেও খেলারই সুযোগ পাননি ইমাম-উল-হক। মাংসপেশির চোটে পড়ায় কোনো ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি তিনি। তবে তাঁর চোট নিয়ে তৈরি হয়েছে সন্দেহ। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর ওপর ভিত্তি করে সংবাদমাধ্যমে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলে এখন টালমাটাল অবস্থা। এক নারী রেফারির মন্তব্য ঘিরে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। দক্ষিণ কোরিয়ার নারী ফুটবল ফেডারেশন (কেডব্লুএফএফ) এরই মধ্যে তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১৫ বছর বয়সেই রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলেছেন বৈভব সূর্যবংশী। এবার দুলীপ ট্রফিতে অর্ধশতক করে ভেঙে দিলেন ৫৭ বছর ধরে টিকে থাকা একটি রেকর্ড। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে ফিফটি করার নতুন রেকর্ড এখন এই ব্যাটারের দখলে।৪ ঘণ্টা আগে