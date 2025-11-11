Ajker Patrika
সিলেটে লড়ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড, বিকেলে নামছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে বিকেলে। ছবি: ক্রিকইনফো
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার ম্যাচও এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট

প্রথম দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে

সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রথম টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

মেয়েদের বিগ ব্যাশ

মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার

সকাল ১০ টা ১০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
