অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়াকে কি আজ থামাতে পারবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে তারা এক ম্যাচও হারেনি। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে ৩টায় বিশাখাপত্তনমে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। এদিকে লাহোরে শুরু হয়েছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। দিল্লিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
দিল্লি টেস্ট: তৃতীয় দিন
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
লাহোর টেস্ট: প্রথম দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
এনসিএল-টোয়েন্টি: ফাইনাল
খুলনা-চট্টগ্রাম
বিকেল ৫টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
ফারো আইল্যান্ড-চেক প্রজাতন্ত্র
রাত ১০টা
সরাসরি
ক্রোয়েশিয়া-জিব্রাল্টার
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
নেদারল্যান্ডস-ফিনল্যান্ড
রাত ১০টা
সরাসরি
ডেনমার্ক-গ্রিস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
রোমানিয়া-অস্ট্রিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
লিথুয়ানিয়া-পোল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
ম্যাচের তখন ৭৫ মিনিট। পর্তুগাল পেনাল্টি পেলে সেই শট নিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের গোলরক্ষক কাওমিহিন কেলেহার ডিগবাজি দিয়ে দারুণভাবে সেটা ক্লিয়ার করেছেন। রোনালদোর মতো পুরো পর্তুগালকেই যেন সেই হতাশা ঘিরে ধরেছে। কারণ, ম্যাচে আয়ারল্যান্ড-পর্তুগালের কেউই তখন পর্যন্ত কোনো গোল করতে পারে১ ঘণ্টা আগে
বলে যতটা না ঘূর্ণি, তাঁর চেয়ে বেশি গতি রশিদ খানের বোলিংয়ে। গতির সঙ্গে নিখুঁত লাইন-লেংথে বোলিং করে মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট তুলে নেন আফগান এই লেগস্পিনার। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে প্রতিপক্ষের ‘যম’ই বটে। তবে এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে রশিদকে বেশ ভালোভাবে সামলালেও বাংলাদেশ ওয়ানডেতে তাঁর বোলিংয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখ২ ঘণ্টা আগে
স্কোরবোর্ডে যখন আফগানিস্তানের ১৯০ রান, তখন ম্যাচের ফল অর্ধেক তো সেখানেই অনুমেয়। কারণ, টসের সময় বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের কথায় বোঝা গেছে, ২৪০-২৫০ রানের লক্ষ্য হলেও তাড়া করে জেতা সম্ভব। কিন্তু দলটা যখন বাংলাদেশ, ওয়ানডেতে যাদের ভয়াবহ দুঃসময় চলছে তখন কোনো স্কোরই যে নিরাপদ না।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সময় গতকাল সকালে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বসানো হয়েছিল লিওনেল মেসিকে। গ্যালারিতে বসে সপরিবার আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের জয় উপভোগ করেছিলেন মেসি। ঠিক তার পরের দিনই দেখা গেল মেসির ঝলক। তবে সেটা যে আর্জেন্টিনার জার্সিতে নয়; তিনি ঝলক দেখিয়েছেন ক্লাব ফুটবলে।৩ ঘণ্টা আগে