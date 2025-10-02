আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরুটা কেমন হবে বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত নয়টায়। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে জাকের আলী অনিকের দল। ঘুরে দাঁড়াতে আফগানিস্তান সিরিজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য। সবশেষ ম্যাচের স্মৃতিও কথা বলছে তাদের হয়ে। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে রশিদ খানের দলকে হারায় বাংলাদেশ। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১, টেন স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৯ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট: প্রথম দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০ টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-সিলেট
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ঢাকা মহানগর-ঢাকা
দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
সেল্টিক-ব্রাগা
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
লুদোগোরেতস-রিয়াল বেতিস
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
স্ট্রাম গ্রাজ-রেঞ্জার্স
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ৩
বাসেল-স্টুটগার্ট
রাত ১ টা
সরাসরি সনি টেন ৫
সুপার ফোরে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দুই হারে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। সাইড স্ট্রেনের চোটের কারণে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দুটি খেলতে পারেননি নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। এজন্য এখনো আক্ষেপে পুড়ছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ দলের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব আল হাসান। প্রথমবারের মতো আইএল টি–টোয়েন্টিতে দল পেয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার। সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিগটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চলতি মাসে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ম্যাচ দুটির জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন সেলেসাওদের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। দলে ফেরানো হয়েছে ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে। এবারও ফেরার অপেক্ষা শেষ হয়নি নেইমারের।২ ঘণ্টা আগে
৬ বছর পর হারানো গৌরব ফিরে পেলেন নিয়াজ মোরশেদ। ৪৯তম জাতীয় দাবায় এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার। ১৩ ম্যাচে সাড়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। ৮ ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি ড্র করেন ৫ ম্যাচে।১৫ ঘণ্টা আগে