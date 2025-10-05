আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আজ জাকের-তানজিদ হাসান তামিমরা নামবেন আফগানদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
রাত সাড়ে ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-সিলেট
সকাল ১০টা
সরাসরি
খুলনা-ঢাকা
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-পাকিস্তান
বেলা সাড়ে ৩টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
ব্রেন্টফোর্ড-ম্যানসিটি
রাত সাড়ে ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ১
নিউক্যাসল-নটিংহাম
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ২
বুন্দেসলিগা
মনশেনগ্লাডবাখ-ফ্রেইবুর্গ
রাত সাড়ে ১১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
সিলেটের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, ইরফান শুক্কুররা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তাণ্ডব চালিয়ে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন জয়। তাঁর সেঞ্চুরিতে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড গড়ল চট্টগ্রাম।৪ মিনিট আগে
রিয়াল মাদ্রিদের সময়টা কাটছে অম্লমধুর। নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে গত সপ্তাহে লা লিগায় ৫-২ গোলে হেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই রিয়াল পরবর্তীতে জিতেছে টানা দুই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা দুই ম্যাচেই দাপটের সঙ্গে জিতেছে জাবি আলোনসোর রিয়াল।১ ঘণ্টা আগে
নুরুল হাসান সোহান আপাতত ফেসবুক থেকে দূরে আছেন। খেলায় ব্যর্থ হলে এখন সামাজিক যোগাযোগের প্রতিটি মাধ্যমে এতটাই বিষাক্ত ট্রল হয়, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে খেলোয়াড়দের। মনোযোগটা শুধু খেলায় রাখতে সোহান নিজেকে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখছেন। তাতে ভালো ফলও তিনি পাচ্ছেন।২ ঘণ্টা আগে
খেলার সঙ্গে কখনো রাজনীতি মেশাবেন না—এমন কথা শোনা যায় হরহামেশাই। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব যেভাবে ক্রিকেটের ওপরে পড়েছে, তাতে এমন ‘নীতিবাক্য’ কয়জনই বা মেনে চলেন! সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শ্রীলঙ্কা—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে ভারত-পাকিস্তানের আগুনের আঁচ।২ ঘণ্টা আগে