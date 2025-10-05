Ajker Patrika
> খেলা

আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফগানিস্তানকে হারালেই আজ ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আফগানিস্তানকে হারালেই আজ ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আজ জাকের-তানজিদ হাসান তামিমরা নামবেন আফগানদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

রাত সাড়ে ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-সিলেট

সকাল ১০টা

সরাসরি

খুলনা-ঢাকা

বেলা ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-পাকিস্তান

বেলা সাড়ে ৩টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-প্যালেস

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

ব্রেন্টফোর্ড-ম্যানসিটি

রাত সাড়ে ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ১

নিউক্যাসল-নটিংহাম

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ২

বুন্দেসলিগা

মনশেনগ্লাডবাখ-ফ্রেইবুর্গ

রাত সাড়ে ১১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
