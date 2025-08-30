বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ফুলহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
সিলেটে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ফুলহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
আড়াই মাস ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে কোনো ব্যস্ততা নেই বাংলাদেশের। কিন্তু হামজা চৌধুরী তো বসে নেই। ইংল্যান্ডে তিনি ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। দল লেস্টার সিটির পারফরম্যান্সও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের তরুণ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে নিয়ে বেড়েছে দুশ্চিন্তা।১৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কল্যাণ সংগঠন কোয়াবের নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত লড়াইটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে শুধুই সভাপতি পদে। এ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান সময়ের দেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন। বাকি ১০টি পদে প্রার্থী একক থাকায় কোনো ভোট হচ্ছে না। ফলে নির্বাচনের..১ ঘণ্টা আগে
ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দল। তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং-বোলিং সব বিভাগে দাপুটে পারফরম্যান্সে এক ইনিংস হাতে রেখে ম্যাচ জিতেছে। স্বাগতিকেরা ম্যাচটি জিতেছে তিন দিনেই।২ ঘণ্টা আগে
এটি বাংলাদেশের প্রস্তুতি সিরিজ। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ। তারই প্রস্তুতি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজ থেকে শুরু হওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে সিলেট আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ। ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে প্রথম ম্যাচ।৩ ঘণ্টা আগে