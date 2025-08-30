Ajker Patrika
> খেলা

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

হকি খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-চায়নিজ তাইপে

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-ফুলহাম

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

সম্পর্কিত

হঠাৎ হামজাকে নিয়ে চিন্তা

হঠাৎ হামজাকে নিয়ে চিন্তা

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

‘অটোপাসে’র নির্বাচন এড়াতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা দুজন

‘অটোপাসে’র নির্বাচন এড়াতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা দুজন

অস্ট্রেলিয়ায় তিন দিনেই ইনিংস হারের লজ্জা পেল বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ায় তিন দিনেই ইনিংস হারের লজ্জা পেল বাংলাদেশ