বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-নেপাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা প্রীতি ম্যাচ
বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ বাছাই
আর্মেনিয়া-পর্তুগাল
রাত ১০ টা
সরাসরি
সনি টেন ২
ইংল্যান্ড-অ্যান্ডোরা
রাত ১০টা
সরাসরি সনি টেন ৫
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন: মেয়েদের ফাইনাল
সাবালেঙ্কা-অ্যানিসিমোভা
রাত ২টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
সিলেক্ট ১
বিপদ যে কখন কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা কেউই আগে থেকে বলতে পারেন না। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কোচ লুইস এনরিকে কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলেন এমন মারাত্মক বিপদ ঘটতে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে! শখের বশে সাইকেল চালাতে গিয়ে হাড় ভেঙে ফেলেছেন এনরিকে।৬ মিনিট আগে
গোলের পর গোল করে চলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। আন্তর্জাতিক ফুটবল, ক্লাব ফুটবলে তিনি আছেন দারুণ ছন্দে। ফ্রান্সের জার্সিতে ফিফটির রেকর্ডটা তিনি আগেই করে ফেলেছিলেন। গতকাল রাতে গোল করে রেকর্ডটাকে আরও একটু সমৃদ্ধ করলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।৪১ মিনিট আগে
২০২৩ সালে ইউএস ওপেন জয়ের পর আর কখনো গ্র্যান্ড স্লাম জেতা হয়নি নোভাক জোকোভিচের। এই টুর্নামেন্ট দিয়ে তাঁর সেই অপেক্ষা ঘোচানোর একটা সুযোগ এসেছিল তাঁর কাছে। তবে এবারও তাঁকে ফিরতে হলো খালি হাতে। বিদায়বেলায় কথা বলেছেন নিজের সম্ভাব্য অবসর নিয়ে।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ খেলতে বাংলাদেশ দল রওনা দিচ্ছে আগামীকাল। বাংলাদেশের আপাতত গন্তব্য আবুধাবি। দেশের বাইরে বাংলাদেশ একটা দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেললেও অতীতে বিসিবির সভাপতিরা লটবহর নিয়ে খেলা দেখতে গেছেন। এশিয়া কাপ কিংবা আইসিসির টুর্নামেন্ট হলে তো কথা নেই। বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে অবশ্য মাঠে বসে...৩ ঘণ্টা আগে