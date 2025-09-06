Ajker Patrika
বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে অনুশীলনে ঝালিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে
নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে অনুশীলনে ঝালিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে

কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-নেপাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা প্রীতি ম্যাচ

বাংলাদেশ-নেপাল

বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই

আর্মেনিয়া-পর্তুগাল

রাত ১০ টা

সরাসরি

সনি টেন ২

ইংল্যান্ড-অ্যান্ডোরা

রাত ১০টা

সরাসরি সনি টেন ৫

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন: মেয়েদের ফাইনাল

সাবালেঙ্কা-অ্যানিসিমোভা

রাত ২টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সাইক্লিং করতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার পিএসজি কোচ

ইতালির গোলবন্যার রাতে এমবাপ্পের রেকর্ড

বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

সেমিফাইনালেই বিদায় জোকোভিচের, মুখ খুললেন অবসর নিয়ে

