বাংলাদেশের সামনে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ

৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। সিরিজ জেতার জন্য তাই আজকের ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুবাদের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) তৃতীয় দিনের খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, বিসিবি ইউটিউব
এনসিএল
ঢাকা-সিলেট
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
খুলনা-রাজশাহী
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। গোটা ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ।
বাংলাদেশের কাছে আফগানিস্তানের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন। এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আফগানরা।
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে-ই জিতুক, তারা প্রথমবারের মতো হবে চ্যাম্পিয়ন। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়েছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাক
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভার আলোচনায় বড় অংশ থাকতে পারে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ। জাতীয় দল ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের নানা ঘটনায় বেশ বিতর্কিত বিভাগটির প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধানই করা হয়েছিল বাংলাদেশ দলের টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতায়। সেই ফাহিম এবার আলোচনায় জাতীয় দলের ব্যর্থতায়।
ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি যে স্বাধীনতা পাচ্ছেন, সেটি সামনে থাকবে কি না যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। কাঠগড়ায় উঠছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনও। স্থানীয় কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ১০ লাখ টাকার বেতনে বিসিবিতে যুক্ত হওয়া সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতায়। তাঁর ব্যাপারে এখনই কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে বিসিবি। তবে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কোনো বিদেশি কোচ নয়, স্থানীয় কাউকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুক্ত করার ভাবনা বিসিবির। সেই তালিকায় সবার ওপরে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের ফাঁকে প্রেসবক্সে আসা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছিলেন, গত সেপ্টেম্বরে কোচিং কোর্স করাতে আসা অ্যাশলি রস কয়েকজন সম্ভাবনাময় জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের নাম বলে গেছিলেন–মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফীস, হান্নান সরকার ও তুষার ইমরান। তাঁদের আরও উন্নতি কোচিং কোর্স করানোর চিন্তা বিসিবির। মাহমুদউল্লাহ লেভেল-থ্রি কোচিং কোর্স না করায় আশরাফুলই আপাতত এগিয়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হতে।
আজকের সভায় ঠিক হতে পারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল। বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ১১টি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বাদ পড়েছে তিনটি দল। প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকেছে আটটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬টি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করবে বিসিবি। আজকের বোর্ড সভায় অনুমোদন হতে পারে বিপিএলে অংশ নেওয়া দলগুলোর নাম। তবে নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবি ঘোষণা করতে পারে কাল।
গতকাল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা শেষে কমিটির সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন শেষে বাদ পড়েছে চিটাগং কিংসের জন্য আবেদন করা এসকিউ স্পোর্টস, নোয়াখালী দল নিতে আগ্রহ দেখানো বাংলা মার্ক লিমিটেড, খুলনা দল নিতে আবেদন করা মাইন্ডট্রি লিমিটেড। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল কমিটির সদস্যসচিব মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালট্যান্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে তিন প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।’
ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা যায়, বিপিএলের দল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে টগি স্পোর্টস লিমিটেডের (বসুন্ধরা) রংপুর রাইডার্স, নাবিল গ্রুপের রাজশাহী, আকাশবাড়ি হলিডেজের বরিশাল, ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসের চট্টগ্রাম, জেএম স্পোর্টসের সিলেট। যদি ছয় দলের বিপিএল হয় তাহলে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর। যদি পাঁচ দলের হয় টুর্নামেন্ট পিছিয়ে যেতে পারে আরও এক সপ্তাহ। বিপিএল প্লেয়ার্স ড্রাফট আয়োজন করার পরিকল্পনা ১৮ কিংবা ২৪ নভেম্বর।
আজকের বোর্ড সভায় আলোচনা হতে পারে গত বিপিএলের অনিয়ম, ফিক্সিং তদন্তে গঠিত স্বাধীন কমিটির জমা দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত রূপরেখা আগামী দিনে কীভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হওয়ার কথা বোর্ড সভায়। আসন্ন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আয়োজনসহ দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকুর রহিমকে সংবর্ধনা, ৯ ও ১০ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৬৪ জেলার কোচ, ক্রিকেটার, সংগঠকদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় দুই দিনব্যাপী সম্মেলন, বাংলাদেশ টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী নিয়ে আলোচনা তো আছেই। আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের চুক্তিসহ নিয়মিত বিষয়গুলো আলোচনা হবে আজকের সভায়।
দীপ্তি শর্মার করা লো ফুলটস এক্সট্রা কাভার দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। শটে অতোটা জোর ছিল না। পেছনে দিক থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটি লুফে নিতে অসুবিধা হয়নি হারমানপ্রীত কৌরের। ভারতজুড়ে এরপর থেকে বইতে শুরু করল উৎসবের ঢেউ। নামের পাশে জুড়ে গেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমা। রোববার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপার স্বাদ নিল তারা।
প্যাট কামিন্স পেরেছেন, পারেননি লরা ভলভার্ট। গোটা ভারতকে নীরবতার সমুদ্রে ভাসানোর জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক। প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেঞ্চুরি। বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটিও এখন তাঁর দখলে। ওই শিরোপার সামনে সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। বরং তা তুচ্ছ করে দিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে পুরো ভারতের দীপ্তি হয়ে উঠলেন তিনি।
বিশ্বকাপ ইতিহাসে এর আগে কেউই ১৬৭ রানের বেশি লক্ষ্য পাড়ি দিতে পারেনি কোনো দল। নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে লক্ষ্যটা দাঁড়ায় ২৯৯ রানের। চ্যালেঞ্জ ছিল, তেমনি ভলভার্ট যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন আশাও ছিল। উদ্বোধনী জুটিতে তাজমিন ব্রিটসের সঙ্গে গড়েন ৫১ রান। তৃতীয় উইকেটে সুন লিউসকে নিয়ে ৫২, এরপর ষষ্ঠ উইকেটে আনেরি ডেরেকসনের সঙ্গে ৬১ রান। তিনটি পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটির পরও ভলভার্ট তাঁর কথা রাখতে পারেননি। ৯৮ বলে ১১ চার ও ১ ছক্কায় ১০১ রানে তিনি আউট হওয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার হার ছিল অবশ্যম্ভাবী। ২৭ বল আগেই তারা গুটিয়ে যায় ২৪৬ রানে।
এর পেছনে কৃতিত্বটা দীপ্তি ও শেফালি ভার্মার। ফাইনালের মতো মঞ্চে ৫ উইকেট পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ৩৯ রানের বিনিময় দীপ্তি সেটাই করে দেখিয়েছেন। শেফালি নেন ২ উইকেট। অথচ টুর্নামেন্টে প্রথমে দলেই ছিলেন না তিনি। প্রতীকা রাওয়ালের চোট সুযোগ এনে দেয় তাঁকে। তা কীভাবে কাজে লাগাতে হয় দেখিয়েছেন ফাইনাল সেরা হয়ে।
টস হেরে আগে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করা ভারতের ব্যাটিংয়ের গল্পও শেফালি-দীপ্তিকে ঘিরে। শেফালি ১০৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন স্মৃতি মান্ধানার (৪৫) সঙ্গে। এর তিনে নামা জেমিমা রদ্রিগেজের সঙ্গে যোগ করেন ৬২ বলে ৬২ রান। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১ তম ওভারে তাঁর সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রানে। শেষ দিকে ঝড় তোলেন দীপ্তি ও রিচা ঘোষ। ৫৮ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৫৮ রানে রান আউটের শিকার হন দীপ্তি। ক্যামিও খেলা রিচা ২৪ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেন ৩৪ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন খাকা।
২০০৫ ও ২০১৭ ফাইনাল হারের বেদনা ভুলিয়ে ভারতীয় বোলাররা এরপর লিখলেন বিশ্বজয়ের কাব্য।
বাংলাদেশের কাছে আফগানিস্তানের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আফগানরা।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল আফগানিস্তান। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই এড়ানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু শেষ বল অবধি খেললেও স্বাগতিকেরা ধবলধোলাই এড়াতে পারেনি। ৯ রানে জিতে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল আফগানরা।
২১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৯ রানে পরিণত হয় জিম্বাবুয়ে। দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ডিওন মায়ার্স (৫) ও ব্রেন্ডন টেলর (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৪৮ বলে ৮৫ রানের জুটি গড়েছেন ব্রায়ান বেনেট ও সিকান্দার রাজা। ১১তম ওভারের পঞ্চম বলে রাজাকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ নবি। ২৯ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় রাজা করেন ৫১ রান।
রাজা আউট হওয়ার পর বেনেটও (৪৭) দ্রুত আউট হয়েছেন। রাজা, বেনেট দ্রুত আউট হওয়ায় জিম্বাবুয়ের স্কোর হয়ে যায় ১২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান। পঞ্চম উইকেটে ১৭ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েছেন রায়ান বার্ল ও তাসিঙ্গা মুসিকিউয়া। এই জুটি ভাঙার পর খেই হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। ২০ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। আফগানিস্তানের আব্দুল্লাহ আহমাদজাই ৪ ওভারে ৪২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফরিদ আহমেদ ও ফজলহক ফারুকি।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানকে বিশ্রাম দিয়েছে আফগানিস্তান। তাঁর পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১০ রান করেছে আফগানরা। ৪৮ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৯২ রান করে রহমানউল্লাহ গুরবাজ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ২ উইকেট। বাঁহাতি পেসার রিচার্ড এনগারাভা নিয়েছেন এক উইকেট। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৮৪.৫০ গড়ে সর্বোচ্চ ১৬৯ রান করেছেন তিনি।
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে-ই জিতুক, তারা প্রথমবারের মতো হবে চ্যাম্পিয়ন। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়েছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করেছে ভারত। মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে তিনবার ৩০০-এর বেশি রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি রয়েছে। যার মধ্যে ভারত ৩০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতে রেকর্ডটা নিজের করে নিয়েছে। কিন্তু কোনো রেকর্ডই বিশ্বকাপের ফাইনালে হয়নি। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৬৭ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি ইংল্যান্ডের। ২০০৯ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।
মুম্বাইয়ে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনেই বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। বৃষ্টির বাগড়ায় ২ ঘণ্টা দেরিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয় ম্যাচ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক লরা ভলভার্ট। শুরুতে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ১০ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬৪ রান করে ফেলে ভারত। দলীয় ১০৪ রানে স্বাগতিকেরা হারায় প্রথম উইকেট। ১৮তম ওভারের চতুর্থ বলে স্মৃতি মান্ধানাকে (৪৫) ফেরান ক্লো টায়রন।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ওপেনার শেফালি ভার্মার সঙ্গে ৬২ বলে ৬২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রদ্রিগেজ। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১তম ওভারের প্রথম বলে সুন লুসকে তুলে মারতে যান শেফালি। ডিপ মিড উইকেটে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৮৭ রানে। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে শেফালিকে ফিরিয়েছেন আয়াবঙ্গা খাকা।
৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রান করেছেন শেফালি। তাঁর বিদায়ে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রান। এই জুটি ভাঙার পর পঞ্চাশোর্ধ্ব জুটি হয়েছে কেবল একটি। চতুর্থ উইকেটে ৫৬ বলে ৫২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হারমানপ্রীত কৌর ও দীপ্তি শর্মা। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগে শেষ ৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান যোগ করে ভারত। স্বাগতিকদের ২৯৮ রানের মধ্যে শেফালির ৮৭ রানই ইনিংস সর্বোচ্চ। দক্ষিণ আফ্রিকার খাকা নিয়েছেন ৩ উইকেট। এখন পর্যন্ত ৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রান করেছে প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক ভলভার্ট ৮ ও তাজমান ব্রিটজ ৬ রানে ব্যাটিং করছেন।
