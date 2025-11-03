Ajker Patrika
> খেলা

বাংলাদেশের সামনে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৫
জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ যুবদল। ছবি: বিসিবি
জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ যুবদল। ছবি: বিসিবি

৫ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ডিএল মেথডে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। সিরিজ জেতার জন্য তাই আজকের ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুবাদের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) তৃতীয় দিনের খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

তৃতীয় যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, বিসিবি ইউটিউব

এনসিএল

ঢাকা-সিলেট

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

ময়মনসিংহ-রংপুর

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

খুলনা-রাজশাহী

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

চট্টগ্রাম-বরিশাল

সকাল সাড়ে ৯টা, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
