আতলেতিকো কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের শুরুটা ভালো হয়নি আতলেতিকো মাদ্রিদের। গত ১৮ সেপ্টেম্বর অ্যানফিল্ড থেকে ৩–২ গোলের হার নিয়ে ফেরে তারা। এবার তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। ইউরোপ সেরার আসরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ দিবাগত রাত একটায় এইনট্রাখটের বিপক্ষে খেলবে স্প্যানিশ ক্লাবটি। এছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামবে চেলসি, বায়ার্নের মতো জায়ান্টরা। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতেও আজ মাঠে গড়াবে একাধিক ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের যত খেলা।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা মহানগর-সিলেট
সকাল ১০টা, সরাসরি
রাজশাহী-ঢাকা
বেলা ২টা, সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আতলেতিকো-এইনট্রাখট
রাত ১টা, সরাসরি
চেলসি-বেনফিকা
রাত ১টা, সরাসরি
গ্যালাতাসারাই-বেনফিকা
রাত ১টা, সরাসরি
ইন্টার মিলান-স্লাভিয়া প্ৰাগ
রাত ১টা, সরাসরি
পাফোস-বায়ার্ন
রাত ১টা, সরাসরি সনি লিভ
টেনিস
চায়না ওপেন
দুপুর ১২টা, সরাসরি
জাপান ওপেন
বেলা ৩টা
সরাসরি ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের শুরুটা ভালো হয়নি আতলেতিকো মাদ্রিদের। গত ১৮ সেপ্টেম্বর অ্যানফিল্ড থেকে ৩–২ গোলের হার নিয়ে ফেরে তারা। এবার তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। ইউরোপ সেরার আসরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ দিবাগত রাত একটায় এইনট্রাখটের বিপক্ষে খেলবে স্প্যানিশ ক্লাবটি। এছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামবে চেলসি, বায়ার্নের মতো জায়ান্টরা। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতেও আজ মাঠে গড়াবে একাধিক ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের যত খেলা।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা মহানগর-সিলেট
সকাল ১০টা, সরাসরি
রাজশাহী-ঢাকা
বেলা ২টা, সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আতলেতিকো-এইনট্রাখট
রাত ১টা, সরাসরি
চেলসি-বেনফিকা
রাত ১টা, সরাসরি
গ্যালাতাসারাই-বেনফিকা
রাত ১টা, সরাসরি
ইন্টার মিলান-স্লাভিয়া প্ৰাগ
রাত ১টা, সরাসরি
পাফোস-বায়ার্ন
রাত ১টা, সরাসরি সনি লিভ
টেনিস
চায়না ওপেন
দুপুর ১২টা, সরাসরি
জাপান ওপেন
বেলা ৩টা
সরাসরি ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
এশিয়া কাপের পর্দা নেমেছে গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে। তবে বেশকিছু বিতর্কিত ঘটনায় এশিয়ার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টটি নিয়ে এখনো তুমুল আলোচনা–সমলোচনা হচ্ছে। এই যেমন ট্রফি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোচনার নতুন মোড় দিলেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।৪৩ মিনিট আগে
৩ বছর আগে প্রথমবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নাম লেখায় বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে পেয়েছে জয়ের স্বাদও। আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের আরও একটি আসর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ অবশ্য পরশু। প্রতিপক্ষ সেই পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
অনেক কারণেই এবারের এশিয়া কাপটা অনেক দিনই মনে থাকবে মানুষের। টুর্নামেন্টের ৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনাল খেলেছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। প্রথমবারের মতো পাকিস্তানকে তিনবার হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ভারত। ক্রিকেটীয় এসব কারণের মধ্যে অক্রিকেটীয় একটা কারণও আছে।২ ঘণ্টা আগে
টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে নেপাল। আর প্রথম সিরিজেই জন্ম দিল ইতিহাসের। এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টিতে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে তারা। ধবলধোলাই করার হাতছানিও আছে তাদের সামনে।১১ ঘণ্টা আগে