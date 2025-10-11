সিরিজ বাঁচাতে নামবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ৮ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল আফগানিস্তান। সিরিজ জিততে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে জিততেই হবে বাংলাদেশকে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে। দিল্লিতে চলছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দিল্লি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
লাটভিয়া-অ্যান্ডোরা
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
বুলগেরিয়া-তুরস্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
হাঙ্গেরি-আর্মেনিয়া
রাত ১০টা
সরাসরি
সনি টেন ২
স্পেন-জর্জিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
এস্তোনিয়া-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ৮ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল আফগানিস্তান। সিরিজ জিততে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে জিততেই হবে বাংলাদেশকে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে। দিল্লিতে চলছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দিল্লি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
লাটভিয়া-অ্যান্ডোরা
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
বুলগেরিয়া-তুরস্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
হাঙ্গেরি-আর্মেনিয়া
রাত ১০টা
সরাসরি
সনি টেন ২
স্পেন-জর্জিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
এস্তোনিয়া-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
গতির সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেংথে ব্যাটারদের ভড়কে দিচ্ছেন মারুফা আক্তার। ক্যারিয়ারে প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে এসেই কাঁপিয়ে দিচ্ছেন মারুফা। লাসিথ মালিঙ্গা, নাসের হুসেন, মিতালি রাজ—সবার মুখেই এখন মারুফার প্রশংসা। বাংলাদেশের তারকা পেসার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) এক ভিডিও বার্তায়...২৫ মিনিট আগে
লিওনেল মেসি আছেন, আবার নেই। প্রশ্ন হতেই পারে, হঠাৎ তাঁকে নিয়ে এমন কথা বলার কারণ কী? কারণ হচ্ছে গ্যালারিতে বসে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড নিজের দলের ম্যাচ দেখেন। কিন্তু মাঠে তাঁকে খেলতে দেখা যাচ্ছে না।১ ঘণ্টা আগে
অভিষেক ম্যাচ, আলোও ছড়িয়েছেন। ম্যাচ শেষে হতাশায় ভেঙে পড়তে হলো তাঁকে। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন অঝোরে। শেষ মুহূর্তের গোলে হংকংয়ের কাছে হেরে গিয়ে যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বাংলাদেশের। দারুণ খেলেও জায়ানের মনে তাই ঠাঁই পায়নি আত্মতৃপ্তি।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানকে হারিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কলম্বো থেকে গুয়াহাটি—ভেন্যু বদলাতেই গেল বাংলাদেশের ছন্দপতন। গুয়াহাটিতে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড দুই দলের কাছেই হেরেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। যার মধ্যে গতকাল নিউজিল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশ হেরেছে ১০০ রানে।২ ঘণ্টা আগে