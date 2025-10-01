বার্সা কি দাপট ধরে রাখতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাতে পিএসজির বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে ইউরোপ-সেরার আসর শুরু করে কাতালানরা। এবার তাদের সামনে দাপট ধরে রাখার মিশন। তবে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি হওয়ায় কাজটা মোটেও সহজ হবে না বার্সার জন্য। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-বরিশাল সকাল
১০টা, সরাসরি
খুলনা-রংপুর
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আর্সেনাল-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১টা, সরাসরি
বার্সেলোনা-পিএসজি
রাত ১টা,
সরাসরি সনি টেন ২, ৩ ও 8
মোনাকো-ম্যানসিটি
রাত ১টা,
সরাসরি সনি টেন ৫
