বার্সা কি দাপট ধরে রাখতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ৫৬
নিউক্যাসলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুম শুরু করে কাতালানরা। ছবি: সংগৃহীত
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাতে পিএসজির বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে ইউরোপ-সেরার আসর শুরু করে কাতালানরা। এবার তাদের সামনে দাপট ধরে রাখার মিশন। তবে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি হওয়ায় কাজটা মোটেও সহজ হবে না বার্সার জন্য। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-বরিশাল সকাল

১০টা, সরাসরি

খুলনা-রংপুর

বেলা ২টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

প্রথম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আর্সেনাল-অলিম্পিয়াকোস

রাত ১টা, সরাসরি

বার্সেলোনা-পিএসজি

রাত ১টা,

সরাসরি সনি টেন ২, ৩ ও 8

মোনাকো-ম্যানসিটি

রাত ১টা,

সরাসরি সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
