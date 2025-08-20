Ajker Patrika
> বিজ্ঞান

ইউরেনাসের ২৯তম চাঁদ আবিষ্কার, ব্যাস হাঁটার দূরত্ব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১১: ১০
এটি ইউরেনাসের ইতিমধ্যে পরিচিত ২৮টি চাঁদের পাশাপাশি এখন নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত হলো। ছবি: ইউনিভার্সিটি অব আইডাহো
সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের চারপাশে এক নতুন চাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এটি এতটাই ছোট যে, এক ব্যক্তি দুই ঘণ্টার মধ্যে এর পুরো পরিধি হাঁটতে পারবেন।

গত মঙ্গলবার একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছেন, এই নতুন উপগ্রহের আকার প্রায় ৯০টি ফুটবল মাঠের সমান। গত ২ ফেব্রুয়ারি নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই চাঁদ প্রথম দেখা যায়। এটি ইউরেনাসের ইতিমধ্যে পরিচিত ২৮টি চাঁদের পাশাপাশি এখন নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত হলো।

ওয়েব টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণগুলো ইউরেনাসের মতো রহস্যময় গ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার এসইটি ইনস্টিটিউটের সিনিয়র গবেষক ম্যাথু টিসকারেনো বলেন, ‘ছোট ছোট অভ্যন্তরীণ চাঁদের সংখ্যায় ইউরেনাসের সমতুল্য আর কোনো গ্রহ নেই।’

তিনি আরও বলেন, ইউরেনাসের এই চাঁদগুলোর জটিল সম্পর্ক এবং এর রিংগুলো থেকে ধারণা করা যায় যে, গ্রহটির বিবর্তনীয় ইতিহাস বেশ অস্থির ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল।

নতুন আবিষ্কৃত চাঁদটি পূর্বে পরিচিত সবচেয়ে ছোট অভ্যন্তরীণ চাঁদের চেয়ে আরও ছোট ও অস্পষ্ট, যা নির্দেশ করে যে ইউরেনাসের চাঁদপুঞ্জে আরও অজানা ও জটিলতা রয়েছে।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, এই চাঁদের কক্ষপথ ইউরেনাসের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৫ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত এবং এটি প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে।

চাঁদটির ব্যাস প্রায় ছয় মাইল (১০ কিলোমিটার) মাত্র। তাই দ্রুতগতিতে হাঁটলে দুই ঘণ্টার মধ্যে পুরো চাঁদটির পরিধি পাড়ি দেওয়া সম্ভব। তবে এর আকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করতে আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।

এই আবিষ্কার এখনো পিয়ার-রিভিউ হয়নি।

ইউরেনাসের পাঁচটি বড় চাঁদ রয়েছে, যাদের নাম—মিরান্ডা, অ্যারিয়েল, অ্যামব্রিয়েল, টাইটানিয়া ও ওবেরন। নতুন আবিষ্কৃত চাঁদটি এই বড় চাঁদগুলোর কক্ষপথের ভেতরে অবস্থান করছে।

নাসার তথ্যমতে, ইউরেনাসের সব চাঁদ শেক্‌সপিয়ার ও আলেক্সান্ডার পোপের রচনার চরিত্রের নামে নামকরণ করা হয়। নতুন চাঁদটির এখনো কোনো নাম নেই এবং আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইউনিয়ন এ ধরনের নামকরণ নির্ধারণ করে।

সাউথওয়েস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সোলার সিস্টেম সায়েন্স অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন ডিভিশনের প্রধান বিজ্ঞানী মারইয়ামে এল মুতামিদ বলেন, ‘এটি যদিও ছোট একটি চাঁদ, তবে তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার। এমনকি নাসার ভয়েজার ২ মহাকাশযান প্রায় ৪০ বছর আগে ইউরেনাসের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় দেখতে পারেনি।’

১৯৮৬ সালে ভয়েজার-২ ইউরেনাসের প্রথম মানবসৃষ্ট অবজেক্ট হিসেবে তার কাছাকাছি দিয়ে উড়ে গিয়েছিল এবং প্রায় ৭ হাজার ছবি তুলে ইউরেনাসের আরও দুটি রিং ও ১১টি নতুন চাঁদ আবিষ্কার করেছিল।

নতুন চাঁদটি এত ছোট হওয়ায় সম্ভবত ভয়েজার-২-এর ক্যামেরাগুলো এটি ধরতে পারেনি। তবে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের উন্নত যন্ত্রপাতি ইউরেনাস ও এর সিস্টেম সম্পর্কে আরও আলোকপাত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

চাঁদবিজ্ঞান
