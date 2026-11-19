রোহিঙ্গাদের শেকড় পূর্ব ভারতে, বর্মিজদের সঙ্গে মিশ্রণ প্রায় ১০০০ বছর আগের: গবেষণা
বাস্তুচ্যুত ও রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত প্রথম জনসংখ্যার জিনগত গবেষণায় তাদের পূর্বপুরুষদের শিকড় মূলত দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে—আরও সহজ ভাষায় বললে বর্তমান উত্তরাংশে পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে গবেষণায় প্রায় ১ হাজার বছর আগে মিয়ানমারের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষদের জিনগত মিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারতের গবেষকদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে—রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষ এবং মিয়ানমারের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭০১ থেকে ৯৭৪ বছর আগে কোনো এক সময়ে জিনগত মিশ্রণ ঘটেছিল। এই গবেষণা মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক শিকড় সম্পর্কে নতুন জিনগত তথ্য সামনে এনেছে।
এমন এক সময়ে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হলো, যখন বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের বিভিন্ন সরকারের পরিকল্পিত সহিংসতা ও নিপীড়ন নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এসব নির্যাতনের কারণে রোহিঙ্গারা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত জাতিসংঘের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে। চলমান সংঘাতের কারণে ২০২৪ সালের শুরু থেকে আরও ১ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে আসায় এই জনগোষ্ঠী এখনো মানবিক সহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।
গবেষণার অন্যতম সহযোগী এবং ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যার জিনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানী জ্ঞানেশ্বর চৌবে দ্য টেলিগ্রাফকে বলেন, “আমাদের গবেষণার ফলাফল রোহিঙ্গাদের জিনগত শিকড় পূর্ব ভারতের অঞ্চলে নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে আমরা প্রায় ১ হাজার বছর আগে আরাকান অঞ্চলে তাদের উপস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণও পেয়েছি। ”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোমবিষয়ক বিজ্ঞানী গাজী নুরুন নাহার সুলতানা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির থেকে ২৫ জন রোহিঙ্গার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। গবেষকেরা এসব নমুনার জিনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠীর নমুনার সঙ্গে তুলনা করে। এর মধ্যে ছিল ২৭ জন বাংলাদেশি মুসলিম, ৯ জন বাংলাদেশি হিন্দু এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের বম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৯ জন সদস্যের নমুনা। পাশাপাশি আগে প্রকাশিত ২ হাজার ২১৭ জন ইন্দো-ইউরেশীয় ব্যক্তির জিনগত তথ্যও এই বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, রোহিঙ্গাদের মধ্যে জিনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বেশ ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। তাদের সঙ্গে বর্তমানে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জিনগত মিল সবচেয়ে বেশি। মঙ্গলবার সায়েন্টিফিক রিপোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে গবেষকেরা এ তথ্য জানিয়েছেন।
ঢাকার সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেসের প্রধান বিজ্ঞানী নাহার সুলতানা বলেন, ‘আমাদের গবেষণার ফলাফল তাদের ভাষাগত পরিচয়ের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।’ রোহিঙ্গারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের একটি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কথ্যরীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।
তবে বাংলাদেশের জন্য এই গবেষণার ফলাফল ভূরাজনৈতিকভাবে বেশ সংবেদনশীল। কারণ বাংলাদেশ চায়, মিয়ানমার যেন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকার সরকার গবেষণা প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়ার সময় একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিল। শর্ত অনুযায়ী, গবেষণার ফলাফল প্রথমে সরকারের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে।
গবেষণায় রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিয়ানমারের তিব্বতি-বর্মী ভাষায় কথা বলা জনগোষ্ঠীর জিনগত মিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। জিনগত মডেল ব্যবহার করে গবেষকেরা ধারণা করেছেন, এই মিশ্রণ ঘটেছিল ৭০১ থেকে ৯৭৪ বছর আগে। গবেষকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই ফলাফল থেকে ধারণা করা যায়, রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষেরা ওই সময়ের আগে অথবা কাছাকাছি সময়ে আরাকান অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। তবে গবেষণাটি সরাসরি প্রমাণ করে না যে, রোহিঙ্গারা ঠিক কখন প্রথম ওই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বরং এটি শুধু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনগত মিশ্রণ ঘটার সময়কাল নির্ধারণ করেছে।
গবেষণায় আরও অনুমান করা হয়েছে, রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষদের জিনগত বৈশিষ্ট্যের ৫৯ শতাংশের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় একটি জিনগত উৎসের মিল রয়েছে। গবেষকেরা তাঁদের ব্যবহৃত মডেলে এই উৎসের প্রতিনিধি হিসেবে ‘কোল’ জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছেন। বাকি ৪১ শতাংশের সঙ্গে বর্মি বা বার্মিজ জনগোষ্ঠীর জিনগত উৎসের মিল পাওয়া গেছে।
তবে গবেষকেরা স্পষ্ট করেছেন, এই হিসাব বর্তমান সময়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জিনগত বৈশিষ্ট্যকে তুলনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ, এগুলো নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক জাতিগোষ্ঠী থেকে সরাসরি পাওয়া পূর্বপুরুষের জিনগত অনুপাত নয়; বরং জিনগত তুলনার ভিত্তিতে করা অনুমান।
তুলনামূলক বিশ্লেষণে গবেষকেরা দেখেছেন, বাংলাদেশি মুসলিমদের পূর্বপুরুষদের জিনগত বৈশিষ্ট্যের ৬৯ শতাংশের সঙ্গে কোল জনগোষ্ঠীর জিনগত উৎসের মিল রয়েছে। বাকি ৩১ শতাংশের সঙ্গে বর্মি জনগোষ্ঠীর জিনগত উৎসের মিল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, রোহিঙ্গাদের তুলনায় বাংলাদেশি মুসলিমদের মধ্যে মিয়ানমার-সম্পর্কিত জিনগত উপাদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।