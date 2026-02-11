Ajker Patrika
জামায়াতের বিরুদ্ধে ১২৭ অভিযোগ বিএনপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ফাইল ছবি

নির্বাচনের আগের রাতে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ১২৭টি অভিযোগ সামনে এনেছে বিএনপি। আজ বুধবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলন করে এসব কথা জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নজরুল ইসলাম খান।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘বহু বছর পর বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের জন্য আমরা অনেক লড়াই করেছি। আমাদের বহু সাথি জীবন দিয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আমাদের সাথিরা-সন্তানেরাও জীবন দিয়েছে। সেই নির্বাচন আগামীকাল সকাল সাড়ে ৭টা থেকে শুরু হবে। আমরা খুব আন্তরিকভাবে আশা করছিলাম, যারা এ লড়াইয়ে যুক্ত ছিলাম, নির্বাচনে মূলত তারাই অংশগ্রহণ করছে। ফলে আমাদের সাথিদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ নির্বাচনে যুক্ত থাকবেন।’

নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা তো সবারই থাকে; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনৈতিক পথ গ্রহণ করা, বেআইনি পথ গ্রহণ করা, এটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আজকে সারা দিনে যেসব তথ্য-উপাত্ত আমরা পেয়েছি, তাতে আমরা খুবই মর্মাহত। প্রায় ১২৭টি বিষয় আমাদের সামনে এসেছে। এর বাইরে আরও আছে, সবগুলো আমরা দেখতেও পারিনি। এগুলো আমাদের হতাশ করে।’

বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আরও বলেন, ‘সৈয়দপুর বিমানবন্দরে জামায়াত নেতার কাছে ৭৪ লাখ টাকা উদ্ধার; তাদের দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটা তাঁর ব্যবসার টাকা। কিন্তু তিনি কোনো ব্যবসায়ী নন। তাঁর ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন অনুযায়ী, তাঁর বার্ষিক উপার্জন চার লাখ টাকার কিছু বেশি। নীতিকথা ও সৎ কথা যাঁরা সব সময় বলেন, তাঁদের দলের নেতার এমন আচরণ দুঃখজনক।’

বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘পাঁচ লাখ কেন, পাঁচ কোটি টাকা বহন করাও কোনো ইস্যু না, নির্বাচন কমিশন সচিবের এমন বক্তব্য মিসকোট করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে বিএনপির প্রতিনিধিদলের কাছে এসব কথা বলেন ইসি সচিব। গণমাধ্যমেও এসব কথা বলেছেন তিনি।’

