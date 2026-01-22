মিরপুরে জামায়াত আমিরের সমাবেশ, বাড়ছে লোকসমাগম

রাজধানী ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরের কাছে আদর্শ স্কুল মাঠে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী প্রচার জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। নির্বাচনী প্রচার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই এই জনসভার মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রমের সূত্রপাত করছে জামায়াত।
ডা. শফিকুর রহমান ঢাকা–১৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী।
সরেজমিনে দেখা গেছে, জোহর নামাজের পর থেকে আদর্শ স্কুলের মাঠে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দলীয় নেতা–কর্মীদের ভীড় বাড়তে থাকে।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জামায়াত আমির সমাবেশস্থলে উপস্থিত হননি।
কোনো নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না করে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, একটি দলের জন্য ‘প্রটোকল বিএনপির চেয়ে তিন গুণ বাড়িয়ে দিন।’১ ঘণ্টা আগে
ধানের শীষ যখন দেশ পরিচালনা করেছে, কোনো মানুষ গুমের শিকার হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজারের আইনপুরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, যেসব ‘দল, ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, আজ লড়াই এদের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে সামনে এগিয়ে গিয়ে, তারেক রহমান সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশকে আমরা সত্যিকার অর্থে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব ইনশা আল্লাহ।২ ঘণ্টা আগে
গণতন্ত্র কেবল জাতীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা থেকেই গণতান্ত্রিক চর্চা কার্যকর করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি আরও বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও স্থানীয় কমিউনিটি পর্যায়ে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।২ ঘণ্টা আগে