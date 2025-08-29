Ajker Patrika
‘আওয়ামী লীগ আমলে সুচিকিৎসা না পাওয়ায় খালেদা জিয়াকে বারবার হাসপাতালে নিতে হচ্ছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সুচিকিৎসা পাননি। আর এ কারণেই তাঁকে প্রায়শই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এমন অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনার পর সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ করেন তিনি।

এর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে বাসায় আনা হয়।

জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা তৎকালীন সরকার এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ওনার জীবন আশঙ্কাজনক হয়েছিল। বিরাট একটা সময় উনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি। সে জন্য প্রায়শই ওনাকে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।

জাহিদ বলেন, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ওনার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বেগম জিয়ার যে চিকিৎসা হওয়ার কথা ছিল, আমরা বারবার বলেছি, ২০১৮ সালে উনি কারাগারে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালে শর্তসাপেক্ষে গৃহবন্দী অবস্থায় যখন ফেরত দেওয়া হলো, তখন উনি হুইল চেয়ারে আসলেন। ওনার শারীরিক অবস্থা তৎকালীন সরকার এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ওনার জীবন আশঙ্কাজনক হয়েছিল। পরবর্তীতে মেডিকেল টিমের পরামর্শক্রমে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক দল এসেছিলেন ২০২৩ সালে, তখন তারা চিকিৎসা করেন। তারপরে ওনার চিকিৎসার জন্য আমরা লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু বিরাট একটা সময় উনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি। সে জন্য ওনার যে চিকিৎসাটা প্রয়োজন সেটি করা সম্ভব হয়নি। সে জন্য প্রায়শই এভারকেয়ার হাসপাতালে ওনাকে যেতে হয়, জাস্ট সুস্থ থাকার জন্য। মানসিকভাবে ওনার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। উনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

বিষয়:

বিএনপিসরকারখালেদা জিয়াআওয়ামী লীগচিকিৎসক
