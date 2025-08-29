‘আওয়ামী লীগ আমলে সুচিকিৎসা না পাওয়ায় খালেদা জিয়াকে বারবার হাসপাতালে নিতে হচ্ছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সুচিকিৎসা পাননি। আর এ কারণেই তাঁকে প্রায়শই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এমন অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনার পর সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ করেন তিনি।
এর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে বাসায় আনা হয়।
জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা তৎকালীন সরকার এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ওনার জীবন আশঙ্কাজনক হয়েছিল। বিরাট একটা সময় উনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি। সে জন্য প্রায়শই ওনাকে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।
জাহিদ বলেন, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ওনার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, বেগম জিয়ার যে চিকিৎসা হওয়ার কথা ছিল, আমরা বারবার বলেছি, ২০১৮ সালে উনি কারাগারে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালে শর্তসাপেক্ষে গৃহবন্দী অবস্থায় যখন ফেরত দেওয়া হলো, তখন উনি হুইল চেয়ারে আসলেন। ওনার শারীরিক অবস্থা তৎকালীন সরকার এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ওনার জীবন আশঙ্কাজনক হয়েছিল। পরবর্তীতে মেডিকেল টিমের পরামর্শক্রমে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক দল এসেছিলেন ২০২৩ সালে, তখন তারা চিকিৎসা করেন। তারপরে ওনার চিকিৎসার জন্য আমরা লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু বিরাট একটা সময় উনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি। সে জন্য ওনার যে চিকিৎসাটা প্রয়োজন সেটি করা সম্ভব হয়নি। সে জন্য প্রায়শই এভারকেয়ার হাসপাতালে ওনাকে যেতে হয়, জাস্ট সুস্থ থাকার জন্য। মানসিকভাবে ওনার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। উনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সুচিকিৎসা পাননি। আর এ কারণেই তাঁকে প্রায়শই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এমন অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনার পর সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ করেন তিনি।
এর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে বাসায় আনা হয়।
জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা তৎকালীন সরকার এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ওনার জীবন আশঙ্কাজনক হয়েছিল। বিরাট একটা সময় উনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি। সে জন্য প্রায়শই ওনাকে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।
জাহিদ বলেন, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ওনার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, বেগম জিয়ার যে চিকিৎসা হওয়ার কথা ছিল, আমরা বারবার বলেছি, ২০১৮ সালে উনি কারাগারে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালে শর্তসাপেক্ষে গৃহবন্দী অবস্থায় যখন ফেরত দেওয়া হলো, তখন উনি হুইল চেয়ারে আসলেন। ওনার শারীরিক অবস্থা তৎকালীন সরকার এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ওনার জীবন আশঙ্কাজনক হয়েছিল। পরবর্তীতে মেডিকেল টিমের পরামর্শক্রমে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক দল এসেছিলেন ২০২৩ সালে, তখন তারা চিকিৎসা করেন। তারপরে ওনার চিকিৎসার জন্য আমরা লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু বিরাট একটা সময় উনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি। সে জন্য ওনার যে চিকিৎসাটা প্রয়োজন সেটি করা সম্ভব হয়নি। সে জন্য প্রায়শই এভারকেয়ার হাসপাতালে ওনাকে যেতে হয়, জাস্ট সুস্থ থাকার জন্য। মানসিকভাবে ওনার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। উনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ফের হাসপাতালে নেওয়া হলো। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত সাড়ে ১১টা ৪০ মিনিট বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপে সন্তুষ্ট নয় জামায়াতে ইসলামী। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ঘোষিত রোডম্যাপ অপরিপক্ব ও আংশিক, এতে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেছেন।১৩ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে জুলাই পদযাত্রার পর এবার উঠান বৈঠক করার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আগামীকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) থেকে উপজেলা পর্যায়ে শুরু হবে দলটির ‘উঠানের নতুন সংবিধান’ শীর্ষক নতুন এই কর্মসূচি।১৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই আমরা নির্বাচনে যাব। কোনো ভোট ডাকাতের হাতে দেশকে ছেড়ে দেব না। ভোটকেন্দ্র ও ভোট বাক্স পাহারা দিতে হবে। জামায়াত এ দেশের মানুষকে কল্যাণরাষ্ট্র উপহার দেবে।’ আজ বৃহস্পতিবার নেত্রকোনায় জেলা জামায়াতের ষাণ্মাসিক...১৪ ঘণ্টা আগে