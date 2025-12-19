প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং প্রবীণ সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াত ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং প্রবীণ সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলা ও অপপ্রচারের আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’
আজ শুক্রবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই নিন্দা জানান।
ওই পোস্টে জামায়াত আমির বলেন, ‘প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং প্রবীণ সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলা ও অপপ্রচারের আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। স্বাধীন গণমাধ্যম রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা আমাদের সবাই মিলেই নিশ্চিত করতে হবে। ফ্যাসিবাদের আমলে যেভাবে গণমাধ্যমের উপর নগ্ন হামলা করা হতো সেই সংস্কৃতিতে আমরা ফিরতে চাই না। একই সাথে গণমাধ্যমগুলোর প্রতি আমার আহ্বান, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন এবং যেকোনো ধরনের ঘৃণামূলক প্রচারণা থেকে বিরত থাকুন।’
জামায়াত আমির আরও বলেন, হাইকমিশন কার্যালয়সহ কয়েকটি কালচারাল সেন্টারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে ধর্ম অবমাননা চরম অন্যায় ও গর্হিত কাজ। কেউ এই অন্যায় করলে আদালতের মাধ্যমে তার বিচার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু আইন হাতে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। বিচার নিজ হাতে তুলে নেওয়া ইসলামের শিক্ষা নয়।
এ দেশের মূলধারার সকল ইসলামপন্থী দল ও সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী এবং কোনো অবস্থাতেই আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার পক্ষে নয়। পরিকল্পিত উপায়ে স্যাবোটাজ করার জন্যই কোনো পক্ষ এ কাজ করে থাকবে বলে আমাদের ধারণা। ঘটনা ঘটার পূর্বে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়া এবং ঘটনা শুরু হওয়ার দীর্ঘ সময় পরও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এগিয়ে না আসা প্রমাণ করে— প্রশাসনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা দোসররা এই স্যাবোটাজ পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকতে পারে। দেশবাসীকে আরও সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যেন স্যাবোটাজ করার সুযোগ না পায়।
আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ান এবং অবিলম্বে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনুন। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে দ্রুত সক্রিয় ও জবাবদিহিমূলক করে একটি নিরাপদ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।
দেশকে অস্থিতিশীল করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিভাজনের সুযোগ নিয়েই আধিপত্যবাদ আমাদের ওপর সওয়ার হয়। আমরা যদি আজ ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি, তবে ওসমান হাদীর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। আসুন, বিভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি। দেশের সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।
শহীদ হাদীর রক্ত আমাদের ঐক্যবদ্ধ করুক। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। তিনি আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে হেফাজত করুন। আল্লাহ হাফেজ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।
ওই পোস্টে জুমা বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদিকে বহনকারী গাড়ি বিমানবন্দর থেকে হিমাগারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। সেখানে শহীদ ওসমান হাদিকে রেখে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীরা শাহবাগে এসে অবস্থান নিবে। পরিবারের দাবির ভিত্তিতে শহীদ ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার এবং মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বাদ জোহর জানাজার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে আজকের পরিবর্তে আগামীকাল মিছিলসহ ভাইকে সেন্ট্রাল মসজিদে আনা হবে।’
ফাতিমা তাসনিম জুমা পোস্টে আরও লেখেন, ‘ছাত্র-জনতা আজ ও আগামীকাল শৃঙ্খলার সাথে আন্দোলন জারি রাখবেন; যেন কোনো গোষ্ঠী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আন্দোলন স্তিমিত করতে না পারে—একই সাথে সহিংসতা করার সুযোগও না পায়।’
পোস্টে বলা হয়, ‘মরদেহ দেখার কোনো সুযোগ থাকবে না। সকলের নিকট শৃঙ্খলা বজায় রাখার এবং শহীদ ওসমান হাদির জন্য দোয়া পৌঁছানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় ঐক্য ও নির্বাচন রক্ষায় কোনো উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াত আমির শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তিনি।
বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির শাহাদাতের পর দেশের ছাত্র-জনতার মধ্যে যে ক্ষোভ ও আবেগ সৃষ্টি হয়েছে, তা ন্যায্য ও বোধগম্য। কিন্তু এই ক্ষোভকে পুঁজি করে কোনো পক্ষ যদি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা স্পষ্টভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করছি—এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা হতে পারে।’
গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং জনগণের কণ্ঠস্বর প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গণমাধ্যমের ওপর হামলা মানে গণতান্ত্রিক চর্চা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের ওপর আঘাত।’
যেকোনো ন্যায়সংগত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, নইলে মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থ হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে তিনি শহীদ ওসমান হাদির হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।
দেশের এই সংকটময় সময়ে সংযম, দায়িত্বশীলতা ও জাতীয় ঐক্যই হতে পারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শহীদদের আত্মত্যাগের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব। আমরা সব দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা ও নাগরিককে ধৈর্য, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার আহ্বান জানাচ্ছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শরিফ ওসমান হাদিকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে বিক্ষোভ-মিছিলটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নাহিদা সারওয়ার নিভা জানিয়েছেন, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ-মিছিল শুরু হবে। এতে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সন্ত্রাসী হামলায় জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর যখন সারা দেশের শোকাহত মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনারত, ঠিক তখন প্রতিবাদের নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার জন্য দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ দেশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর হামলা করে। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।
আজ শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, দেশপ্রেমিক ওসমান হাদির মৃত্যুতে যখন সাধারণ মানুষ শোকার্ত হয়ে প্রার্থনারত, ঠিক তখনই প্রতিবাদের নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল দেশের প্রধানতম গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে; যা জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারের পাশাপাশি নিউ এইজ সম্পাদক দেশপ্রেমিক সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর স্বার্থান্বেষী মহলের হামলা ও খুলনায় ডুমুরিয়াতে সাংবাদিককে হত্যা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর নগ্ন আঘাতের শামিল এবং মতপ্রকাশে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
‘এ ধরনের সব প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে দলমত-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।’
এ সময় ময়মনসিংহে এক সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার পর প্রকাশ্যে আগুন দিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অহিংস ও বৈষম্যহীন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সে বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করা যায় না।’
এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্য দাবি জানান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতারা।
এ ছাড়া চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলার প্রচেষ্টা এবং ছায়ানট ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান তাঁরা।
সহিংসতা ও প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে সবাইকে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদার।
