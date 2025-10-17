Ajker Patrika
> রাজনীতি

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ২৩
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি। ছবি: ফোকাস বাংলা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচি। ছবি: ফোকাস বাংলা

এমপিওভুক্ত শিক্ষক আন্দোলনে অনশনরত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্বাস্থ্য উইং। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে স্বাস্থ্য উইংয়ের প্রধান ও এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ডা. মো. আব্দুল আহাদ এবং এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (শিক্ষা ও গবেষণা) ফয়সাল মাহমুদ শান্ত যৌথ বার্তায় এসব কথা জানান।

বার্তায় বলা হয়, ‘আপনারা জানেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ৩ দফা দাবিতে ৫ দিন ধরে শিক্ষকেরা মাঠে থেকে আজ ষষ্ঠ দিন তাঁরা শহীদ মিনারে অনশন করছেন। ইতিমধ্যে অনেকেরই স্বাস্থ্যগত অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই শিক্ষকদের কথা বিবেচনা করে জাতীয় নাগরিক পার্টির হেলথ উইংয়ের প্রধান ডা. মো. আব্দুল আহাদের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষকদের পাশে থাকবে।’

মেডিকেল টিমে আরও আছেন—হেলথ উইংয়ের সমন্বয়কারী ডা. ইউসুফ জামিল তিহান, ডা. হুমায়ুন কবির সরকার হিমু এবং ডা. মো. আব্দুস সালাম।

উল্লেখ্য, মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিকেল ভাতা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ শুক্রবার দুপুর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁরা এ কর্মসূচি শুরু করেন। এতে অংশ নেন শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী।

আজ ষষ্ঠ দিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। রোববার থেকে তিন দফা দাবিতে তাঁরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তবে পুলিশ বাধা দিলে শিক্ষক-কর্মচারীরা সেদিন দুপুর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে অবস্থান নেন।

বিষয়:

শিক্ষকআন্দোলনরাজনীতিবিদপাঠকের আগ্রহএনসিপি
