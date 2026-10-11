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রাজনীতি

তুরস্ক সফর শেষে দেশে ফিরেছেন জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তুরস্ক সফর শেষে দেশে ফিরেছেন জামায়াত আমির
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দলীয় নেতারা ডা. শফিকুর রহমানকে স্বাগত জানান। ছবি: সংগৃহীত

তুরস্ক সফর শেষে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। আজ রোববার সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

এ সময় দলের নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য নূরুল ইসলাম বুলবুল ও মো. সেলিম উদ্দিন তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য, তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ স্টাডিজ’-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে গত বুধবার (৭ অক্টোবর) ঢাকা ত্যাগ করেন বিরোধী দলীয় নেতা।

তুরস্কে সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালন করে আজ সকালে দেশে ফিরেছেন তিনি।

বিষয়:

জামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
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