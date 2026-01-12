Ajker Patrika
রাজনীতি

ক্রিকেটারকে অপমান মানে দেশকে অপমান, বিসিবির সিদ্ধান্তে একমত: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৫৮
সোমবার ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত
সোমবার ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘দেশের একজন ক্রিকেটারকে অপমানের মাধ্যমে মূলত পুরো দেশকে অপমান করা হয়েছে।’ ক্রিকেটের সঙ্গে দেশের সম্মান জড়িত উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমরা ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। তবে ছোটখাটো বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার পথ খোলা রাখা উচিত।’

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়িতে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।

নিজেকে সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সদস্য উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি আগে ক্রিকেট খেলতাম এবং বোর্ডের মেম্বারও ছিলাম। এখন রাজনীতি করলেও ক্রিকেটের প্রতি আমার টান আছে। এই ক্রিকেটের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিষয় জড়িত এবং এর সঙ্গে আমাদের দেশের মর্যাদা মিশে আছে।’ তিনি বিসিবির সাম্প্রতিক অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে আলোচনার ভিত্তিতে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করা হবে।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘তিস্তা, পদ্মাসহ সব অভিন্ন নদী থেকে ভারতের কাছ থেকে আমাদের পাওনা বুঝে নেওয়া হবে। আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।’

অস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট: মির্জা ফখরুলঅস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট: মির্জা ফখরুল

নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মন্তব্য করেন, বর্তমানে নির্বাচনের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রয়েছে। তবে মাঠের প্রকৃত পরিস্থিতি বোঝা যাবে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হওয়ার পর। দেশজুড়ে অস্ত্র উদ্ধার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের আগেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতামোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চ সফর স্থগিত প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শিগগরিই উত্তরাঞ্চল সফরে আসবেন। সফরকালে তিনি রংপুরের পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদসহ সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের কবর জিয়ারত করবেন এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন।

বিষয়:

বিএনপিঠাকুরগাঁও সদরমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরক্রিকেটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে দুর্বল পাকিস্তান কীভাবে আধুনিক যুদ্ধবিমান বানাল

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের সাক্ষাৎ

ক্রিকেটারকে অপমান মানে দেশকে অপমান, বিসিবির সিদ্ধান্তে একমত: মির্জা ফখরুল

ক্রিকেটারকে অপমান মানে দেশকে অপমান, বিসিবির সিদ্ধান্তে একমত: মির্জা ফখরুল

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত হয়—এমন কাজ বিএনপি করছে না: সেলিমা রহমান

সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত হয়—এমন কাজ বিএনপি করছে না: সেলিমা রহমান