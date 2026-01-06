Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচনের পর দেশের উন্নয়ন নিয়ে বিএনপির ভাবনা কী, জানতে চেয়েছে ইইউ: নজরুল ইসলাম খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে
তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রতিনিধিদল।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর কথা বলেছে ইইউ প্রতিনিধিদল।

বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, এই নির্বাচনে তারা (ইইউ) বেশ বড় একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে তারা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল।

বৈঠকে আলোচনা ‘ফলপ্রসূ’ হয়েছে জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে আগামী নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা জানতে চেয়েছে, বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন কেমন হতে যাচ্ছে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপির ভূমিকা কেমন হবে। একই সঙ্গে নির্বাচনপরবর্তীকালে এই দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে বিএনপির ভাবনা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছে তারা। এ ব্যাপারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেছেন, “আমরা যথাসময়ে নির্বাচন চাই এবং তা যেন শান্তিপূর্ণ হয়। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ভোট দিতে পারেনি, তারা অপেক্ষা করছে।’”

এ সময় ইইউয়ের কাছে বাংলাদেশের উন্নয়নে অধিকতর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তারেক রহমান।

বৈঠকে ইইউর প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। অন্যদিকে তারেক রহমানের সঙ্গে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, দলের যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন।

