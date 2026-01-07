Ajker Patrika
রাজনীতি

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত না হলে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসবেই: মনির হায়দার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মনির হায়দার। ফাইল ছবি
মনির হায়দার। ফাইল ছবি

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত না হলে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। আজ বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত গণভোটবিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

মনির হায়দার বলেন, যদি এবারের গণভোট বিজয়ী না হয়, ‘‘হ্যাঁ’’ জয়যুক্ত না হয়; তাহলে একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ আবার ফিরে আসবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ, এই গণভোটার আয়োজনই করা হয়েছে যে বিষয়বস্তু নিয়ে, এটা তৈরি করা হয়েছে ফ্যাসিবাদের পুনরাগমন ঠেকানোর জন্য।’

সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, দলগুলোকে একটা অবস্থান নিতে হবে—তারা ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে নাকি ‘না’-এর পক্ষে; যাতে কোন দল কোন কোন সংস্কার বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নেবে এবং কোন কোন দল সংস্কারের ব্যাপারে আন্তরিক, তা জনগণ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

নৌপরিবহন ও শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের কাজ শুধু ভোটটা করানো নয়। তাদের কাজ হচ্ছে গণভোটটা কী, তা পাবলিককে বলা। কারণ, গণভোটও তাদের কন্ডাক্ট করতে হবে। কিন্তু ইলেকশন কমিশন না করে যদি এটা শুধু সরকার করতে যায়, তখন অনেক কথা উঠবে যে, কার দলে কার পক্ষে আমরা কী করছি। ইতিমধ্যে আমিও আপনাদের মতো অনেক গুঞ্জন শুনেছি, যারা বিতাড়িত হয়েছে, তারা বসে নেই, তারা সব ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। তাদের কাছে এখনো টাকাপয়সা আছে, তাদের বিদেশি মদদ আছে।’

