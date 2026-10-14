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রাজনীতি

সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন আহমেদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন আহমেদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন
সাবেক সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

‎ঢাকা-৪ ও ৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বুধবার বেলা তিনটায় রাজধানী শ্যামপুর লাল মসজিদে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর দলমত-নির্বিশেষে জানাজায় সর্বস্তরের সহস্রাধিক মানুষ অংশ নেন। পরে বিকেল ৪টায় জুরাইন কবরস্থানে তাঁর বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

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এর আগে বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ও বেলা দেড়টায় নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

‎‎জানাজা শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁর সন্তান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব তানভীর আহমেদ রবিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার বাবা সব সময় এলাকার উন্নয়ন ও এলাকাবাসীর কথা বলতেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল এই লাল মসজিদের কাজ শেষ করে দেখে যেতে। তিনি এলাকায় একটি হাসপাতাল নির্মাণের কথা বলতেন।’

শেষে বাবার পক্ষ থেকে সকলের কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে রবিন বলেন, ‘আমার বাবা যদি কারও সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করে থাকেন, সে জন্য আমি আপনাদের কাছে বাবার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি।’

‎জানা গেছে, সালাহউদ্দিন আহমেদ বিএনপির রাজনীতিতে দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজধানীর শ্যামপুর-কদমতলী এলাকায় বিএনপির প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঢাকা-৪ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ১৯৯১ সালের পঞ্চম, ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ ও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

‎সালাহউদ্দিন আহমেদ বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি।

‎‎উল্লেখ্য, সাবেক এই সংসদ সদস্য (৮০) গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে ও তিন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।‎

বিষয়:

বিএনপিঢাকা জেলাএমপিসংসদ সদস্যজানাজাজেলার খবরবাংলাদেশের রাজনীতি
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