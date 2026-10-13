বিএনপির সাবেক এমপি সালাহউদ্দিন মারা গেছেন, জানাজা আগামীকাল
বিএনপি নেতা ও ঢাকা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সালাহউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ মঙ্গলবার রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।
সালাহউদ্দিন আহমেদের জানাজা আগামীকাল বুধবার বেলা ১১টায় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে। আজ রাতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরিচালক (গণসংযোগ অধিশাখা-২) সাইদুজ্জামান সাঈদের পাঠানো বার্তায় এসব তথ্য জানা গেছে।
বিএনপির মিডিয়া সেল জানিয়েছে, আগামীকাল বেলা ১টা ৩০ মিনিটে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে ও ৩টায় শ্যামপুর লাল মসজিদে জানাজা শেষে জুরাইন গোরস্তানে সালাহউদ্দিন আহমেদকে বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে।
জানা গেছে, সালাহউদ্দিন আহমেদ বিএনপির রাজনীতিতে দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিলেন। তিনি রাজধানীর শ্যামপুর-কদমতলী এলাকায় বিএনপির প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঢাকা-৪ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ১৯৯১ সালের পঞ্চম, ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ ও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।
সালাহউদ্দিন আহমেদ বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি।
বিএনপির এই ত্যাগী নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি।
এ ছাড়া সালাহউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।