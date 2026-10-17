দলে জামায়াতের আদর্শ বিস্তারের অভিযোগে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

দলে জামায়াতের আদর্শ বিস্তারের অভিযোগে এনসিপি নেতার পদত্যাগ
জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ বিস্তারের অভিযোগ তুলে দল থেকে পদত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) আব্দুর রহমান। গতকাল শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) দলের আহ্বায়কের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। পদত্যাগপত্রে আব্দুর রহমান এনসিপির নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক জোট গঠনের সমালোচনা করেন।
পদত্যাগপত্রে আব্দুর রহমান উল্লেখ করেন, তিনি এনসিপির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কেন্দ্রীয় সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) এবং ফরিদপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নাগরিক কমিটির হাত ধরে এনসিপি গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পেরে তিনি গর্বিত ছিলেন। দলের ঘোষিত লক্ষ্য, নতুন বন্দোবস্তের প্রত্যয় এবং বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি অঙ্গীকার তাঁকে এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।
তবে পদত্যাগপত্রে তিনি অভিযোগ করেন, জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক জোটের ফলে এনসিপির কেন্দ্র থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত জামায়াতের আদর্শের বিস্তার ঘটেছে। জামায়াতের সঙ্গে জোটের প্রশ্নে দলের অনেক প্রতিষ্ঠাকালীন, মেধাবী, পরিশ্রমী ও সম্ভাবনাময় নেতা এনসিপি ছেড়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
আব্দুর রহমান বলেন, ‘রাজনৈতিক জোট এবং আদর্শিক জোট এক হবে না’—এমন প্রত্যাশা থেকে তিনি এনসিপির সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে দ্বিচারিতা বেড়েছে। তাঁর ভাষ্য, রাজনৈতিক জোট এখন আদর্শিক জোটে পরিণত হয়েছে, যা তাঁর মৌলিক আদর্শ ও চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
পদত্যাগপত্রে সহকর্মীদের আচরণ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। বিশেষ করে ঐতিহাসিক বিষয়ে মতামত দেওয়ায় তাঁকে ‘মুজিববাদী’ তকমা দেওয়ার অভিযোগ করেন আব্দুর রহমান। তাঁর মতে, এ ধরনের আচরণ তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অস্বস্তি তৈরি করেছে।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির শাসনের ইতিহাসকে পৃথক অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন বলে পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে এনসিপির নেতা কর্মীদের অবস্থান বর্তমানে জামায়াত-শিবিরের অবস্থানের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। ফলে আদর্শিক প্রশ্নেও এনসিপির স্বতন্ত্র অবস্থান জামায়াতের বয়ান দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।
এমন পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন নৈতিক ও আদর্শিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে আব্দুর রহমান এনসিপির সব ধরনের সাংগঠনিক দায়িত্ব ও পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান। তাঁর পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর করার অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি।
এনসিপির বোধোদয় হবে এবং ভবিষ্যতে দলটি দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আব্দুর রহমান।
আব্দুর রহমান ছাত্রলীগের (এখন নিষিদ্ধ) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০১৯ সালে ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কমিটি বর্ধিত হলে তাঁকে কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল। তবে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি।
চব্বিশের অভ্যুত্থানের পর জাতীয় নাগরিক কমিটিতেও যুক্ত ছিলেন আব্দুর রহমান। সেই পথ ধরে পরবর্তীতে তিনি এনসিপির সঙ্গে যুক্ত হন। সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে এনসিপির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায়ও তাঁর নাম ছিল। শরীয়তপুর-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী ছিলেন আব্দুর রহমান। পরে এনসিপি ১১ দলীয় ঐক্যের শরিক হিসেবে নির্বাচন করায় তাঁকে আর মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।
আব্দুর রহমানের পদত্যাগের বিষয়ে এনসিপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য সারোয়ার তুষার অভিযোগ করে বলেন, মূলত পুনর্গঠিত কমিটিতে তাঁকে রাখা হচ্ছে না, এটি জানার পরই তিনি পদত্যাগের নাটক করছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি দলে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। দেশের বাইরে থাকেন তিনি। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে তাঁকে মত উৎপাদন করতে দেখা যায়। এ কারণে তাঁকে ঘোষিত হতে যাওয়া পুনর্গঠিত কমিটিতে রাখা হবে না, এটা জানার পর ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
এনসিপিতে জামায়াতের আদর্শ বিস্তারের অভিযোগ প্রসঙ্গে সারোয়ার তুষার বলেন, জামায়াতের সঙ্গে এনসিপিকে মিলিয়ে আব্দুর রহমান যা বলেছেন, এটা আসলে কোনো ইস্যু (বিষয়) নয়। যদি তা হতো, তাহলে নির্বাচনের আগে অনেকে যখন দল ছেড়েছেন, তখনই তিনি সরে যেতেন।