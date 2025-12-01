Ajker Patrika
রাজনীতি

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪০
দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এবং লন্ডনে উপহার পাওয়া দুটি ফ্ল্যাটের তথ্য গোপন করায় ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ব্রিটেনের সিটি ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত
দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এবং লন্ডনে উপহার পাওয়া দুটি ফ্ল্যাটের তথ্য গোপন করায় ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ব্রিটেনের সিটি ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বাচলে মা শেখ রেহানার নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করে টিউলিপ সিদ্দিক প্রভাব খাটিয়েছেন বলে রায়ে উল্লেখ করেছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪। আজ সোমবার বিচারক মো. রবিউল আলম প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলার এই রায় ঘোষণা করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ কৌঁসুলি (পিপি) তরিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর, শেখ রেহানাকে সাত বছর ও তাঁর মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিককে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনসহ ১৪ জনকে পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

হাসিনা, রেহানা, টিউলিপসহ দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রত্যেককে আরও ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে রায়ে বলা হয়েছে।

গত ২৫ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করা হয়। আজ বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে রায় ঘোষণা শুরু হয়। আদালত রায়ের সংক্ষিপ্ত অংশ পড়ে শোনান।

রায়ে আদালত বলেন, আসামি রেহানা সিদ্দিকের নামে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রাস্তার ১৩ নম্বর প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) নির্দেশ দেওয়া হলো।

টিউলিপ সিদ্দিক সম্পর্কে আদালত রায় ঘোষণার সময় বলেন, টিউলিপ সিদ্দিক বিদেশে থেকে ফোন করে তাঁর মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে প্রভাব খাটিয়েছেন বলে সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে। মায়ের প্লট বরাদ্দে সহযোগিতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় সাজা দিয়েছেন আদালত। অন্য আসামিরা সরকারি কর্মচারী হয়ে সরকারি কর্মচারী আইন এবং বরাদ্দসংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছেন। তাঁরা সবাই ফৌজদারি অসদাচরণ করেছেন বলে প্রমাণ হয়েছে। তাঁদের সবাইকে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় সাজা দেওয়া হয়েছে।

একপর্যায়ে আদালত প্রশ্ন রাখেন, অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন—তিনি (টিউলিপ) এ দেশে নেই, তাঁর বিচার করার এখতিয়ার আদালত রাখেন কি না?

জবাবে আদালত বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এ দেশের কোনো অপরাধী বিদেশে বাস করলেও তাঁর বিচার করার এখতিয়ার বাংলাদেশের আদালত রাখেন। সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, টিউলিপ সিদ্দিক বিদেশ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা বলে তাঁর মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ দিতে প্রভাবিত করেছেন।

রায়ের পর্যবেক্ষণ

রায় ঘোষণার সময় বিচারক বলেন, যে প্রক্রিয়ায় শেখ রেহানা প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন, তা দুর্নীতি। বিচারক বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে বোন শেখ রেহানাকে প্লট দিয়েছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর মা-খালাকে প্ররোচনা দিয়েছেন টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক।

রায় ঘোষণার সময় পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদার একটি আয়াতের ব্যাখ্যা দেন বিচারক। আদালত বলেন, মহান আল্লাহর বাণী হলো—‘পাপ ও জুলুমের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তা কোরো না।’ অথচ আবাসন সুবিধা থাকার পরও জালিয়াতির মাধ্যমে প্লট নিয়েছেন শেখ রেহানা।

আদালত বলেন, বর্তমানে দেশে দুর্নীতি একটি রোগে পরিণত হয়েছে। গোটা সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে এ রোগ। তাই সবাইকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

পাঁচ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত অন্য ১২ জন হলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২) মো. অলিউল্লাহ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা পিএএ, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (ইঞ্জি. ও অব.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সাবেক পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মাজহারুল ইসলাম এবং সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) নায়েব আলী শরীফ।

বিষয়:

মামলাআদালতশেখ রেহানাদুদকশেখ হাসিনাটিউলিপ সিদ্দিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রদলের অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রদলের অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, এভারকেয়ার হাসপাতালে আগের মতোই দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। এ বিষয়ে কারও কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান বিএনপির এ নেতা।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘এভারকেয়ার হাসপাতালে আগের মতোই ম্যাডামের চিকিৎসা চলছে। দয়া করে, যে যা-ই বলুক, এ ব্যাপারে কারও কথায় কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।’

বিএনপির এ নেতা আরও বলেন, ‘বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সার্বক্ষণিক ম্যাডামের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত আছেন। তাঁদের কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাঁর চিকিৎসা চলছে, এটাই আপগ্রেড।’

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপিরখালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

এদিকে, দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) অবস্থা স্থিতিশীল আছে। চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ম্যাডামকে নিয়ে যে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, এটা সঠিক নয়। কেউ এতে বিভ্রান্ত হবেন না।’

খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খানখুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

বিএনপির চেয়ারপারসনের রোগমুক্তি কামনায় দোয়া করতে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সর্বশেষ অবস্থার বিষয়ে গণমাধ্যমকে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

বিষয়:

বিএনপিচিকিৎসাহাসপাতালখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

সম্পর্কিত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ১২
লন্ডনে চিকিৎসা নিয়ে গত মে মাসে দেশে ফেরেন খালেদা জিয়া। এ সময় তাঁর সঙ্গে ডা. জাহিদ ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত
লন্ডনে চিকিৎসা নিয়ে গত মে মাসে দেশে ফেরেন খালেদা জিয়া। এ সময় তাঁর সঙ্গে ডা. জাহিদ ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য জানাবেন দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি ছাড়া অন্য কারও থেকে প্রাপ্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ২টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, ‘সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে—দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য গণমাধ্যমে উপস্থাপন করবেন বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রফেসর ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।’

এতে আরও বলা হয়েছে, ‘অতএব, অযাচিত, যাচাইবিহীন বা বিভ্রান্তিমূলক কোনো তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করুন।’

খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খানখুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া: আজম খান

এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে শয্যাশায়ী খালেদা জিয়া। তাঁর লিভারে সমস্যা, কিডনির কর্মক্ষমতা কমে গেছে, শ্বাসকষ্টসহ একাধিক শারীরিক জটিলতা একসঙ্গে দেখা দিয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর রাতে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছে।

গত শুক্রবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর শারীরিক অবস্থাকে ‘অত্যন্ত সংকটজনক’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরদিন শনিবার তিনি আরও বলেছিলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে নেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা বর্তমানে নেই।

বিষয়:

বিএনপিচিকিৎসাহাসপাতালখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

সম্পর্কিত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করা হয়েছে। পরে আজ সোমবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছাগল দুটির মাংস গরিব–দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বিএনপি তরফ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করে গরিব দুস্থদের মাঝ দান করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ দুপুরে মোহাম্মদপুরে দলের কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুব ইসলামের বাসভবনে দোয়ার আয়োজন শেষে ছাদকা দেওয়া হয়। এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

এ সময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, সিসিইউতে পূর্বের মতোই বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে, কারও বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা রফিকুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম, ডা. মাহবুবুর রহমান শামীম, ডা. জাহিদুল কবির, সাংবাদিক রাশেদুল হক, ওমর ফারুক কায়সার, ডা. আউয়াল, জাকির হোসেন, রাজু আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

সম্পর্কিত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের যুক্ত রেখেই বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজ সোমবার সকালে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ড. রেজা কিবরিয়ার বিএনপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল এ কথা জানান।

তিনি বলেন, ‘ম্যাডাম অসুস্থ এবং আমাদের চিকিৎসকেরা কাজ করছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের যুক্ত রেখেই তাঁরা চিকিৎসাটা করছেন। আমরা সব সময়, গোটা দেশবাসী এই দোয়া করছি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যেন সুস্থ করে দেন এবং তিনি যেন সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে আসেন।’

গত ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ভর্তি আছেন। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ে। তখন তাঁর অবস্থা সংকটময় বলে বিএনপির তরফ থেকে জানানো হয়। এরপর বৃহস্পতিবার থেকে খালেদা জিয়াকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিয়ে চিকিৎসকেরা নিবিড়ভাবে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন।

এভারকেয়ার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। এই বোর্ডে তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যে লন্ডন ক্লিনিকের চিকিৎসকেরাও রয়েছেন।

লন্ডন থেকে খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান সার্বক্ষণিক মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

সম্পর্কিত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান