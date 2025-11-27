প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্লট দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা পৃথক ৩ মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৭ বছর করে মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন মামলার রায় ঘোষণা করেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রায় পড়া চলছে।
এর আগে ২৩ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন। এই তিন মামলায় কেবল রাজউকের সাবেক সদস্য (ভূমি ও স্থাপনা) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম আত্মসমর্পণের পর কারাগারে রয়েছেন।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ হাসিনা, তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে, ছোট বোন শেখ রেহানা ও তাঁর দুই ছেলে-মেয়ের নামে প্রতিটি ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে করা ছয়টি মামলার মধ্যে এই তিনটির রায় হয়েছে আজ।
এ ছাড়া শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও রেহানার বড় মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা অপর একটি মামলার রায়ের দিন ধার্য রয়েছে আগামী ১ ডিসেম্বর। আজ যে তিন মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলোর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে হয় ২৩ নভেম্বর। সেদিনই রায়ের এই তারিখ ধার্য করা হয়।
চলতি বছরের ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি এই তিন মামলাসহ ছয়টি মামলা করে দুদক। ২৫ মার্চ প্রতিটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ৩১ জুলাই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।
অভিযোগপত্রে শেখ হাসিনার নামে প্লট বরাদ্দের মামলায় তিনিসহ ১২ জন আসামি। আরেক মামলায় জয়সহ ১৭ জন এবং অন্য মামলায় পুতুলসহ ১৮ জন আসামি। প্রতিটি মামলায়ই শেখ হাসিনা এবং রাজউক ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা আসামি। ছয় মামলার মধ্যে বাকি তিনটি মামলা ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ বিচারাধীন। এর মধ্যে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, টিউলিপ ও অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ের জন্য ১ ডিসেম্বর রায়ের দিন ধার্য রয়েছে।
অপর দুটি মামলা করা হয়েছে শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, মেয়ে আজমির সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে। এ দুই মামলায়ও শেখ হাসিনা ও রাজউকের কর্মকর্তারা আসামি। এ দুটি মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর দিন ধার্য আছে।
মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁরা বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কের ৬টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বৈঠকটি শুরু হয়।
বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচনে বৈধ অস্ত্রের প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, নির্বাচনী প্রচারণায় ড্রোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপসহ ২০টির বেশি অ্যাজেন্ডা রয়েছে।
বৈঠকের আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ; বৈধ অস্ত্র প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ; সারা দেশ থেকে পোস্টার, ব্যানার, গেট, তোরণ ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী অপসারণ; নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় নির্ধারণ; নির্বাচনী এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণ; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, মূলত তফসিল ঘোষণার আগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তফসিল ঘোষণার পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় নির্ধারণই মূলত এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। এর আগেও কমিশন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছে। ওই সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের অগ্রগতিও তুলে ধরা হবে এই বৈঠকে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির সিনিয়র সচিব, সেনাবাহিনীসহ সব বাহিনী ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত রয়েছেন।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আজ বৃহস্পতিবার।
ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন পৃথক তিন মামলার রায় ঘোষণা করবেন।
২৩ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে আদালত রায়ের তারিখ ধার্য করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিশেষ পিপি মীর আহমেদ আলী সালাম জানান, ‘আজ বৃহস্পতিবার তিন মামলার রায় ঘোষণা করবেন আদালত।’
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ হাসিনা, জয় ও পুতুলের নামে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে পৃথক তিনটি মামলা হয় গত জানুয়ারিতে।
গত ২৫ মার্চ প্রতিটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ৩১ জুলাই একই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।
শেখ হাসিনার প্লট বরাদ্দের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১২ জন আসামি। আরেক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং অন্য মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জন অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি। তবে তিন মামলায়ই শেখ হাসিনা আসামি। অন্য আসামিরা হলেন রাজউক ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তারা।
আসামিদের মধ্যে রাজউকের সাবেক সদস্য (ভূমি ও স্থাপনা) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম কারাগারে রয়েছেন। তিনিও প্রতিটি মামলায় আসামি। রায়ের সময় তাঁকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তাদের সন্তান ও অন্যদের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা দায়ের করে।
মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁরা বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রাস্তার ছয়টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
ছয় মামলার মধ্যে বাকি তিনটি মামলা ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ বিচারাধীন রয়েছে। শেখ রেহানা, তাঁর ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও মেয়ে আজমির সিদ্দিকের নামে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে এই তিনটি মামলায়ও শেখ হাসিনা আসামি। টিউলিপ সিদ্দিকও আসামি। এর মধ্যে শেখ রেহানার প্লট বরাদ্দ নিয়ে দায়ের করা মামলাটি আগামী ১ ডিসেম্বর রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য আছে। অন্য দুটি মামলা ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য আছে।
প্রতিটি মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও সরকারি কর্মচারী (পাবলিক সার্ভেন্ট) হিসেবে বহাল থেকে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে প্রকল্পের বরাদ্দবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত গণকর্মচারীদের বা রাজউক কর্মচারীদের প্রভাবিত করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। শেখ রেহানার কন্যা টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর মা ও ভাই-বোনদের প্লট বরাদ্দে বিশেষ ক্ষমতা বলে প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটিয়েছেন। অন্যদিকে রাজউকের প্রকল্প বরাদ্দবিষয়ক কর্মচারীরা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্লট বরাদ্দ দিয়েছেন।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী সমমনা দলগুলোকে নিয়ে আসন সমঝোতার আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত করেছে। যোগ্যতা ও সম্ভাবনার বিচারে সমমনা দলগুলো থেকে প্রার্থীরা কোন কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সে হিসাবনিকাশও একেবারে শেষ পর্যায়ে। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসে না হলেও আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই আসন সমঝোতার প্রক্রিয়া শেষ করার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। সমঝোতার বিষয়ে এখনো কিছু আলোচনা বাকি আছে জানিয়ে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা তো আগেই নিজেদের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছি। এখন যেহেতু অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে... এখানে আলাপ আলোচনার অনেক বিষয় আছে।’
এখন পর্যন্ত জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল এক হয়ে যুগপৎ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। এর মধ্যে ছয়টিই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল। জামায়াত ছাড়া অন্য দলগুলো হলো—ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই আট দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও অন্তত দুই থেকে তিনটি দল। সব মিলিয়ে ১০ অথবা ১১টি দলের মধ্যে আসন সমঝোতা হবে বলে জানা গেছে।
ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। জামায়াত ও সমমনা দলগুলোর সূত্র বলেছে, এর আগেই সমঝোতার ভিত্তিতে প্রতিটি আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে তারা। সমন্বিত কৌশলে ভোটযুদ্ধে লড়ার পরিকল্পনা করছেন দলগুলোর নেতারা। এ জন্য জনপ্রিয়তা, নেতৃত্বের সক্ষমতা ও সর্বোপরি নির্বাচনে জিতে আসার মতো ব্যক্তিরা প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন বলেন, ‘কোন দলের কোন প্রার্থী কোন জায়গায় ভালো অবস্থানে আছেন; সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা, জরিপ চলছে। যে দলের প্রার্থীই হোক না কেন, আমরা এবার জোটের সর্বোচ্চসংখ্যক প্রার্থীকে জিতিয়ে সংসদে যেতে চাই।’
জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধান আজকের পত্রিকাকে জানান, আটটি দলের নিজস্ব সর্বোচ্চ ফোরামে আলোচনার মাধ্যমে দলীয় প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এরপরে সব দলের প্রার্থী তালিকা এক জায়গায় করে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। আরও দুই-তিনটি দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে জানিয়ে রাশেদ প্রধান বলেন, ‘চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই আট দল ১০ অথবা ১১ দলে পরিণত হতে পারে। আমরা আশা করছি তফসিলের আগেই সব চূড়ান্ত হবে।’
একই ধরনের পরিস্থিতি ও প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব জালালুদ্দীন আহমদ। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘আরও কিছু দলও যোগাযোগ করছে, তাদেরও আমরা শরিক করব। এখন প্রতিটি দল যার যার মতো করে কোন কোন আসন নিয়ে সমঝোতা করতে হতে পারে, তার তালিকা তৈরি করছে। এই তালিকা করা অনেকের হয়ে গেছে, অনেকে এখনো করছে। এটা নিয়ে আমরা খুব দ্রুত বসব। তফসিল ঘোষণার আগেই চূড়ান্ত করার চিন্তা আছে। তবে কে কত আসনে প্রার্থী দেবে, সে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বছরখানেক আগেই ৩০০ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছিল জামায়াত। তবে পরবর্তী সময়ে আমির ডা. শফিকুর রহমানসহ দলটির একাধিক নেতা জানিয়েছেন, ওই তালিকা চূড়ান্ত নয়। দলটির নীতিনির্ধারকেরা সমমনা দলের সঙ্গে জোট কিংবা সমঝোতার ইঙ্গিতও আগেই দিয়েছেন। দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার গত ৩ অক্টোবর খুলনায় এক সমাবেশে শরিকদের জন্য ১০০ আসন ছাড়ের কথা বলেছিলেন। যদিও তাঁর ওই বক্তব্যকে এখন ‘ব্যক্তিগত’ বলে দাবি করা হচ্ছে জামায়াতের পক্ষ থেকে।
শরিকদের জন্য ১০০ আসন ছাড়ের বিষয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ারের বক্তব্যের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘সমাবেশে তিনি যা বলেছেন, এমন কোনো বিষয়ে দলীয়ভাবে কোনো আলোচনা হয়নি।’
এই মুহূর্তে আসন নিয়ে দেনদরবার চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতের সমমনা দলগুলো। তবে দলগুলোর দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, সমঝোতার খাতিরে সর্বোচ্চ ছাড় দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত।
জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধান গতকাল বুধবার বলেন, ‘আমাদের দলের পক্ষ থেকে একক নির্বাচন করলে এবার ১০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু আসন সমঝোতা করা হচ্ছে, সর্বোচ্চ ছাড় দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা চারটি আসন চাইব বলে আশা করছি। অবশ্য এটা এখনো চূড়ান্ত নয়। কাল (বৃহস্পতিবার) আমাদের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একটা বৈঠক আছে, সেখানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে।’
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মহাসচিব কাজী নিজামুল হক নাঈম আজকের পত্রিকাকে জানান, দলগুলোর প্রাপ্য আসনসংখ্যার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত আলোচনা হয়নি। তাঁর দল থেকে তিন থেকে চারটি আসনে লড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী জোট বা আসন সমঝোতা হলেও তা শুধু এই নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না বলে জানা গেছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই সমঝোতা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন দলগুলোর নেতারা।
এ বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন বলেন, ‘আমাদের এই সমঝোতা শুধু জাতীয় নির্বাচনেই নয়, স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও বহাল থাকবে। যে আসনে এক দল এমপি পাবেন, ওই আসনে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে অন্য দল। এ রকম প্রক্রিয়া একদম ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রয়োগ করা হবে।’
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে থাকা অগ্রণী ব্যাংকের দুটি লকারে স্বর্ণ ছাড়াও হীরা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও বিদেশি উপঢৌকন পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এসবের সংখ্যা বা পরিমাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে।
গত ১৭ সেপ্টেম্বর জব্দ করা অগ্রণী ব্যাংকে শেখ হাসিনার ওই দুটি লকার ভেঙে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ৮৩২ ভরি স্বর্ণ পাওয়া গেছে। পরদিনই স্বর্ণের সঙ্গে হীরা, মুক্তাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পাওয়ার কথা জানা গেল।
এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের (সিআইসি) এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বর্ণ বলতে সবই অলংকার। স্বর্ণ ছাড়া ডায়মন্ডও আছে, কিছু পাথর আছে, সব দামি দামি। বিভিন্ন ধরনের বিদেশি উপহার আছে। মোস্ট অব সোনাই আরকি। তারপরে পার্ল আছে।’
চূড়ান্ত তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। লকার ভাঙার সময় যেসব পক্ষ উপস্থিত ছিল, সবাই সই করবে, তারপরে কপি যে যার মতো করে পাবে। এটা একটা যৌথ উদ্যোগ।’
জব্দকৃত মূল্যবান এসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে জানিয়ে সিআইসির ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটা সরকারি কোষাগারে যাবে। আমাদের আইনে যা আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এনবিআর সূত্র জানায়, এসব সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকির অভিযোগে এখন শেখ হাসিনার নামে মামলা দায়ের করা হবে।
সিআইসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘উনি (শেখ হাসিনা) এসব সম্পদ দেখাননি, লকার আছে, সেগুলো গোপন করেছেন। কর ফাঁকি দিয়েছেন। কর ফাঁকির অভিযোগে উনার বিরুদ্ধে মামলা হবে। মামলা প্রমাণিত হলে সাধারণত জেল-জরিমানা হয়। উনি যদি দেশে আসেন, এসে যদি কন্টেস্ট করেন, তাহলে করবেন। আইন তো খোলা উনার জন্য, সবার জন্য আইনটা সমান।’
