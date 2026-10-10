দিল্লিতে বিক্ষোভে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রতিবাদ বাসদের

ভারতের দিল্লির ‘যন্তর মন্তরে’ নির্বাচন কমিশনের অনিয়মের প্রতিবাদ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভে গণগ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে দলটি।
আজ শনিবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এ দাবি জানান।
আইসার সভাপতি নেহা বোরা, সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে, সিপিআই (এম) সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি, বৃন্দা কারাত, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কেরালার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজশন, ত্রিপুরার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারসহ সব নেতা–কর্মীর মুক্তি দাবি করেছে দলটি।
বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলা হয়, হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করছে। ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৩ কোটি ভারতীয় নাগরিককে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া বিভিন্ন রাজ্যে মোদি সরকারের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করেছে। এ জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী দলগুলো আন্দোলনে নেমেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, সিজেপি, বামপন্থী দল ও ছাত্রসংগঠনগুলোর ডাকা এ আন্দোলনে ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, নারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। আন্দোলন দমাতে মোদি সরকার প্রায় ৪০ হাজার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করে। এ ছাড়া ট্রেন চলাচল, ইন্টারনেট সেবা ও ৫৭টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয় বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
বাধা সত্ত্বেও দিল্লির যন্তর মন্তরে বিপুলসংখ্যক মানুষ সমবেত হন বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়। এ সময় আন্দোলনের তরুণ নেতৃত্বের অন্যতম আইসার সভাপতি নেহা বোরা এবং সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিজিৎ দীপকেকে উড়োজাহাজের ভেতর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বাসদ।
বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া এবং গ্রেপ্তার হওয়া সব নেতা-কর্মীকে মুক্তি দিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
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