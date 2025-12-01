Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচনের আগে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রোববার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: স্ক্রিনশট
রোববার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: স্ক্রিনশট

নির্বাচনের আগে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখছি, সামনে নির্বাচনের আগে নানা ধরনের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছিলাম, সংস্কারের অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলাম, সেটাকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। একটি দল প্রকাশ্যে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আরেকটি দল গোপনে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ কারণে আমরা সংস্কার নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারি নাই।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংহতি জানানোর কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীদের মুক্ত হওয়ায় শোকরানা ও দোয়া অনুষ্ঠানে নাহিদ ইসলাম এই অভিযোগ করেন। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দুটি দল মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে খেলছে বলেও অভিযোগ করেন এনসিপির আহ্বায়ক। তিনি বলেন, একটি দল মুক্তিযুদ্ধ কার্ড খেলছে, মুক্তিযুদ্ধ বনাম রাজাকার। আরেকটি দল ধর্ম কার্ড খেলছে, ইসলাম বনাম ইসলামবিরোধী।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘খালেদা জিয়া প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ। আমরা তাঁর আরোগ্য কামনা করি। বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে তাঁর যে ভূমিকা, সে ভূমিকা এই জাতি মনে রাখবে। আমরা আশা করব, তিনি আমাদের মধ্যে আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবেন।’

জুলাই অভ্যুত্থানে সমর্থন জানিয়ে আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ হওয়া প্রবাসীদের বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের সময় যখন একটা পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের রাজপথে নামতে পারছিলাম না। আমাদের ডিবি অফিসে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সময় বৈশ্বিকভাবে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছিলেন প্রবাসে থাকা আমাদের ছাত্র, শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাজীবী মানুষেরা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে যেখানে বাংলাদেশিরা রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে কথা বলেছেন, প্রত্যেকে সেখানে রাজপথে নেমেছেন, কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছে এবং অনলাইনে তাঁরা ক্যাম্পেইন করেছেন।’

আরব আমিরাতে যাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, মুক্তির পর তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের আহ্বান জানান নাহিদ। তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তাঁরা রাজপথে নেমেছেন। কিন্তু সে দেশের আইনে এটা আইনবহির্ভূত কাজ হওয়ায় তাঁদেরকে গ্রেপ্তর হতে হয়েছে। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাব, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যেন করা হয়। একজন ভাই জেলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।’

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেন, আমিরাত থেকে দেশে ফেরা কারাবন্দী জুলাই যোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেবে এনসিপি।

সামান্তা শারমিন অভিযোগ করে বলেন, ‘কারাবন্দী জুলাই যোদ্ধাদের পরিবারের সঙ্গে সরকার অসহযোগিতামূলক আচরণ করেছে এবং সরকারকে আরও জনবান্ধব হওয়ার আহ্বান জানাই।’

নির্বাচননির্বাচন কমিশননাহিদ ইসলামএনসিপি
