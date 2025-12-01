নির্বাচনের আগে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের আগে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখছি, সামনে নির্বাচনের আগে নানা ধরনের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছিলাম, সংস্কারের অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলাম, সেটাকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। একটি দল প্রকাশ্যে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আরেকটি দল গোপনে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ কারণে আমরা সংস্কার নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারি নাই।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংহতি জানানোর কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীদের মুক্ত হওয়ায় শোকরানা ও দোয়া অনুষ্ঠানে নাহিদ ইসলাম এই অভিযোগ করেন। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
দুটি দল মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে খেলছে বলেও অভিযোগ করেন এনসিপির আহ্বায়ক। তিনি বলেন, একটি দল মুক্তিযুদ্ধ কার্ড খেলছে, মুক্তিযুদ্ধ বনাম রাজাকার। আরেকটি দল ধর্ম কার্ড খেলছে, ইসলাম বনাম ইসলামবিরোধী।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘খালেদা জিয়া প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ। আমরা তাঁর আরোগ্য কামনা করি। বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে তাঁর যে ভূমিকা, সে ভূমিকা এই জাতি মনে রাখবে। আমরা আশা করব, তিনি আমাদের মধ্যে আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবেন।’
জুলাই অভ্যুত্থানে সমর্থন জানিয়ে আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ হওয়া প্রবাসীদের বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের সময় যখন একটা পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের রাজপথে নামতে পারছিলাম না। আমাদের ডিবি অফিসে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সময় বৈশ্বিকভাবে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছিলেন প্রবাসে থাকা আমাদের ছাত্র, শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাজীবী মানুষেরা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে যেখানে বাংলাদেশিরা রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে কথা বলেছেন, প্রত্যেকে সেখানে রাজপথে নেমেছেন, কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছে এবং অনলাইনে তাঁরা ক্যাম্পেইন করেছেন।’
আরব আমিরাতে যাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, মুক্তির পর তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের আহ্বান জানান নাহিদ। তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তাঁরা রাজপথে নেমেছেন। কিন্তু সে দেশের আইনে এটা আইনবহির্ভূত কাজ হওয়ায় তাঁদেরকে গ্রেপ্তর হতে হয়েছে। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাব, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যেন করা হয়। একজন ভাই জেলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।’
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেন, আমিরাত থেকে দেশে ফেরা কারাবন্দী জুলাই যোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেবে এনসিপি।
সামান্তা শারমিন অভিযোগ করে বলেন, ‘কারাবন্দী জুলাই যোদ্ধাদের পরিবারের সঙ্গে সরকার অসহযোগিতামূলক আচরণ করেছে এবং সরকারকে আরও জনবান্ধব হওয়ার আহ্বান জানাই।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউএনবি, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় চীনের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল যুক্ত হয়েছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হওয়ার পর চীনা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা দেশে এসেছেন। তবে তিনি এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন।
গত ২৩ নভেম্বর থেকে খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন। লিভার, কিডনি ও হৃদ্যন্ত্র-সংক্রান্ত বহু জটিলতার জন্য তাঁকে হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
গতকাল রাতে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভেন্টিলেটরে নেওয়া হয়। আজ সোমবার পাঁচ সদস্যের চীনা বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় এসে পৌঁছায়। তারা হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিষয়ে স্থানীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে।
হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের প্রধান ও কার্ডিওলজিস্ট শাহাবউদ্দিন তালুকদার বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে মূল বিশেষজ্ঞ দল পরে ঢাকায় পৌঁছাবে।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিশ্চিত করেছেন যে, খালেদা জিয়া এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন এবং দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সবাইকে গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে নিবিড় চিকিৎসাধীন আছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দৃঢ়তার কারণে দেশ ভারতের দখলে যেতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, ‘বিগত ১৫ বছরে দেশ যেভাবে ভারতীয় দখলে গিয়েছিল, এটা আরও অনেক আগেই চলে যেতে পারত। কিন্তু উনার দৃঢ়তার কারণেই সেটা সম্ভব হয়নি।’
আজ সোমবার রাজধানীর গুলশানে ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে বাসায় ফেরার আগে এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
আগামী নির্বাচনের জন্য বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আরও অনেক বেশি সমঝোতা, বোঝাপড়া এবং নীতিগত ঐক্য প্রয়োজন উল্লেখ করে তাহের বলেন, ‘আজকের দেশের এই অবস্থাতে জাতীয় রাজনীতি এবং আগামী নির্বাচনের ব্যাপারে বৃহৎ দলগুলোর ভিতরে আরও অনেক বেশি বোঝাপড়া প্রয়োজন। আমি আবারও বলছি, বাংলাদেশের আজকের এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আগামী রাজনীতি এবং আগামী নির্বাচনের জন্য বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে আরও অনেক বেশি সমঝোতা, বোঝাপড়া এবং নীতিগত ঐক্য প্রয়োজন।’
জামায়াতের এই নেতা দেশবাসী, রাজনৈতিক দল, সকলের প্রতি আহ্বান জানান, যেন সবাই মিলে ভবিষ্যতে আরও অনেক ধৈর্য, প্রজ্ঞার সঙ্গে দেশকে প্রাধান্য দিয়ে সবার কর্তব্য নির্ধারণ করেন।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে এ সাক্ষী দিতে পারি, বেগম জিয়া একান্তভাবেই একজন দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক নেত্রী ছিলেন। বিগত ১৫ বছরে দেশ যেভাবে ভারতীয় দখলে গিয়েছিল, এটা তার অনেক আগেই চলে যেতে পারত। কিন্তু উনার দৃঢ়তার কারণেই সেটা সম্ভব হয়নি।’
মোহাম্মদ তাহের আরও বলেন, ‘আজকে উনি কোনো দলের নেত্রী নন, দেশের সমগ্র মানুষের নেত্রী। উনার প্রতি আবেগ-ভালোবাসা আমাদের আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও আরোগ্য কামনা করছি। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই তাঁর সুস্থতা কামনা করে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করেছি।’
উল্লেখ্য, সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের হার্টে চারটি ব্লক নিয়ে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। কয়েক দিনের চিকিৎসা শেষে সোমবার সুস্থ হয়ে নিজ বাসায় ফিরে যান তিনি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের আগে দেশে ইসলাম ও ইসলামবিরোধী খেলা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে দেশে ‘ইসলাম ও অ্যান্টি ইসলাম’ গেম হচ্ছে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে মুসলিমদের অনুভূতিতে কেউ আঘাত করতে পারবে না এবং আঘাত হানলে তা রুখে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে এনসিপি হিন্দুত্ববাদী বা ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি চায় না।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংহতি জানানোর কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীরা মুক্ত হওয়ায় শোকরানা ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
নাসীরুদ্দীন খালেদা জিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শেখ হাসিনা ও জাতীয় পার্টিকে দায়ী করে বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিষয়ে আমাদের যে অবস্থান, জাতীয় পার্টির বিষয়ে জামায়াত ও বিএনপিকে একই অবস্থান নিতে হবে। কুসুম কুসুম প্রেম চলবে না।’
দলীয় সাংগঠনিক অবস্থান তুলে ধরে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল, কিন্তু তাদের একটা সমস্যা হচ্ছে, তারা এখনো সংস্কারের পক্ষে আসে নাই। জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক দল না, তারা রেভল্যুশনারি দল, কিন্তু তাদের অনেক ভালো কাজ হয়েছে।’
নাসীরুদ্দীন জানান, এনসিপির রাজনীতি হলো তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করতে চায় এবং একই সঙ্গে ভালো কাজ করতে চায়। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, তাঁদের নমিনেশনপ্রক্রিয়া চলছে এবং যাঁরা দুর্নীতি-চাঁদাবাজি করেছেন, এমন একজন লোকও এনসিপি থেকে মনোনয়ন পাবেন না।
আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীদের দেশে ফেরার উদ্যোগ নেওয়ায় আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের প্রশংসা করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আসিফ নজরুল স্যারের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করেছি, কিন্তু প্রবাসীদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়ায় সব সমালোচনা তুলে নিলাম।’
এনসিপির এ নেতা বলেন, বন্দীদের দেশে ফেরার বিষয়টি যেন সারা দেশে একটি ‘উদ্যাপন’ হয়, সেই উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে এবং প্রবাসে কারাবন্দীদের পরিবারের দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পূর্বাচলে মা শেখ রেহানার নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করে টিউলিপ সিদ্দিক প্রভাব খাটিয়েছেন বলে রায়ে উল্লেখ করেছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪। আজ সোমবার বিচারক মো. রবিউল আলম প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলার এই রায় ঘোষণা করেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ কৌঁসুলি (পিপি) তরিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর, শেখ রেহানাকে সাত বছর ও তাঁর মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিককে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনসহ ১৪ জনকে পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
হাসিনা, রেহানা, টিউলিপসহ দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রত্যেককে আরও ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে রায়ে বলা হয়েছে।
গত ২৫ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করা হয়। আজ বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে রায় ঘোষণা শুরু হয়। আদালত রায়ের সংক্ষিপ্ত অংশ পড়ে শোনান।
রায়ে আদালত বলেন, আসামি রেহানা সিদ্দিকের নামে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রাস্তার ১৩ নম্বর প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) নির্দেশ দেওয়া হলো।
টিউলিপ সিদ্দিক সম্পর্কে আদালত রায় ঘোষণার সময় বলেন, টিউলিপ সিদ্দিক বিদেশে থেকে ফোন করে তাঁর মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে প্রভাব খাটিয়েছেন বলে সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে। মায়ের প্লট বরাদ্দে সহযোগিতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় সাজা দিয়েছেন আদালত। অন্য আসামিরা সরকারি কর্মচারী হয়ে সরকারি কর্মচারী আইন এবং বরাদ্দসংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছেন। তাঁরা সবাই ফৌজদারি অসদাচরণ করেছেন বলে প্রমাণ হয়েছে। তাঁদের সবাইকে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় সাজা দেওয়া হয়েছে।
একপর্যায়ে আদালত প্রশ্ন রাখেন, অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন—তিনি (টিউলিপ) এ দেশে নেই, তাঁর বিচার করার এখতিয়ার আদালত রাখেন কি না?
জবাবে আদালত বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এ দেশের কোনো অপরাধী বিদেশে বাস করলেও তাঁর বিচার করার এখতিয়ার বাংলাদেশের আদালত রাখেন। সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, টিউলিপ সিদ্দিক বিদেশ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা বলে তাঁর মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ দিতে প্রভাবিত করেছেন।
রায়ের পর্যবেক্ষণ
রায় ঘোষণার সময় বিচারক বলেন, যে প্রক্রিয়ায় শেখ রেহানা প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন, তা দুর্নীতি। বিচারক বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে বোন শেখ রেহানাকে প্লট দিয়েছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর মা-খালাকে প্ররোচনা দিয়েছেন টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক।
রায় ঘোষণার সময় পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদার একটি আয়াতের ব্যাখ্যা দেন বিচারক। আদালত বলেন, মহান আল্লাহর বাণী হলো—‘পাপ ও জুলুমের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তা কোরো না।’ অথচ আবাসন সুবিধা থাকার পরও জালিয়াতির মাধ্যমে প্লট নিয়েছেন শেখ রেহানা।
আদালত বলেন, বর্তমানে দেশে দুর্নীতি একটি রোগে পরিণত হয়েছে। গোটা সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে এ রোগ। তাই সবাইকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।
পাঁচ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত অন্য ১২ জন হলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২) মো. অলিউল্লাহ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা পিএএ, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (ইঞ্জি. ও অব.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সাবেক পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) মাজহারুল ইসলাম এবং সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) নায়েব আলী শরীফ।
