Ajker Patrika
En
রাজনীতি

জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাবি সংসদের নেতৃত্বে হাসিব-রাইয়ান

ঢাবি প্রতিনিধি
জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাবি সংসদের নেতৃত্বে হাসিব-রাইয়ান
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী ছাত্রসংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নবনির্বাচিত সভাপতি হাসিব আল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রাইয়ান ফেরদৌস। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী ছাত্রসংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন হাসিব আল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রাইয়ান ফেরদৌস এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জহির রায়হান রিপন।

আজ শনিবার সংগঠনটির প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা করা হয়।

নতুন কমিটির সভাপতি হাসিব আল ইসলাম এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তির সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত ছিলেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আন্দোলনকেন্দ্রিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসমন্বয়কদের তালিকায়ও তাঁর নাম ছিল। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটে তাঁকে মুখ্য সংগঠক করা হয়েছিল।

জাতীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি বাকের, সম্পাদক তাহমীদজাতীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি বাকের, সম্পাদক তাহমীদ

সাধারণ সম্পাদক রাইয়ান ফেরদৌসও গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের সময় প্রকাশিত নেতৃত্বের তালিকায় তাঁর নাম সদস্য হিসেবে ছিল।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিবাংলাদেশের রাজনীতিনাহিদ ইসলামসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত