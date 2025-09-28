নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ ফরেন সার্ভিস টিমের চাকরিচ্যুতি করাসহ তিন দাবিতে এনসিপির স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটে লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছেন প্রবাসে অবস্থানরত এই অ্যালায়েন্সের নেতা ও কর্মীরা। ২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দূতাবাসগুলোতে পাঠানো এই স্মারকলিপিতে তিনটি সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপন করা হয়।
দাবিগুলো হলো—বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার এবং নিউইয়র্ক শহরের সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানানো, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ সম্পূর্ণ ফরেন সার্ভিস টিমকে অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করা এবং সফরের পরবর্তী অংশে প্রত্যেক সফররত নেতাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, ‘বিচারের ক্ষেত্রে ধীর গতি প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। প্রবাসীরা এবং প্রবাসী সংগঠনগুলো এ হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানায়।’
ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) ও হেড অব চ্যান্সেরি শেখ মোশাররফ শরীফ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। নরওয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস না থাকায় ২৩ সেপ্টেম্বর সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়, যা কনস্যুলার বিভাগ উচ্চপর্যায়ে প্রেরণ করে। একই দিন ফিনল্যান্ডেও সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদা আহমেদ ও কনস্যুলার বিভাগ তা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। ২৪ সেপ্টেম্বর পর্তুগালের লিসবনে রাষ্ট্রদূত এম মাহফুজুল হকের কাছে স্মারকলিপি দেয় এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স পর্তুগাল। একই দিন ইতালির রোমে দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ওয়েলফেয়ার) আসিফ আনাম সিদ্দিকী এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (পলিটিক্স) মর্জুক ইসলাম স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ইতালির মিলানে ফার্স্ট সেক্রেটারি ও হেড অব চ্যান্সেরি এমডি শরিফুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় তাইমা রহমানের কাছে স্মারকলিপি দেয় এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স অস্ট্রেলিয়া। ২৬ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ারশতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারি বিশ্বজিত দেবনাথের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটে লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছেন প্রবাসে অবস্থানরত এই অ্যালায়েন্সের নেতা ও কর্মীরা। ২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দূতাবাসগুলোতে পাঠানো এই স্মারকলিপিতে তিনটি সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপন করা হয়।
দাবিগুলো হলো—বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার এবং নিউইয়র্ক শহরের সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানানো, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ সম্পূর্ণ ফরেন সার্ভিস টিমকে অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করা এবং সফরের পরবর্তী অংশে প্রত্যেক সফররত নেতাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, ‘বিচারের ক্ষেত্রে ধীর গতি প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। প্রবাসীরা এবং প্রবাসী সংগঠনগুলো এ হামলার সুষ্ঠু তদন্ত, অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানায়।’
ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) ও হেড অব চ্যান্সেরি শেখ মোশাররফ শরীফ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। নরওয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস না থাকায় ২৩ সেপ্টেম্বর সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়, যা কনস্যুলার বিভাগ উচ্চপর্যায়ে প্রেরণ করে। একই দিন ফিনল্যান্ডেও সুইডিশ দূতাবাসের মাধ্যমে ই-মেইলে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদা আহমেদ ও কনস্যুলার বিভাগ তা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। ২৪ সেপ্টেম্বর পর্তুগালের লিসবনে রাষ্ট্রদূত এম মাহফুজুল হকের কাছে স্মারকলিপি দেয় এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স পর্তুগাল। একই দিন ইতালির রোমে দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ওয়েলফেয়ার) আসিফ আনাম সিদ্দিকী এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (পলিটিক্স) মর্জুক ইসলাম স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ইতালির মিলানে ফার্স্ট সেক্রেটারি ও হেড অব চ্যান্সেরি এমডি শরিফুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় তাইমা রহমানের কাছে স্মারকলিপি দেয় এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স অস্ট্রেলিয়া। ২৬ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ারশতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারি বিশ্বজিত দেবনাথের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষ পরামর্শ কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু।১৪ মিনিট আগে
তারেক রহমান বলেন, ‘শারদীয় উৎসবকে ঘিরে ফ্যাসিবাদী শাসনামলের মতো কেউ যাতে কোনো রকম সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো অপচেষ্টা করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক এবং সজাগ থাকার জন্য আমি দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাই।’১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ পুনর্গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের (এনআরবি) ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ, চলুন আমরা আজ এক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হই, আর তা হলো বাংলাদেশ।’২ ঘণ্টা আগে
রুহুল কবির রিজভী বলেন, একটি দায়িত্বশীল পত্রিকা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভাজনের সময় খুব জরুরি। গণমাধ্যমের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও সত্য বলার একটি স্পেস থাকা দরকার। আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি গুম-খুনকে আড়াল করেছে এবং ভিন্নমতের মানুষকে ‘জঙ্গি’ আখ্যা দিয়ে দমন করেছে।২০ ঘণ্টা আগে