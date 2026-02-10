ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সুযোগ নেই: মির্জা ফখরুল

বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মনে নির্বাচনে কারচুপি ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উদ্বেগ আছে। তবে সামগ্রিকভাবে নির্বাচন ভালো হবে এবং তথাকথিত ইঞ্জিনিয়ারিং করার সুযোগ খুব একটা কার্যকর হবে না বলে মনে করছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়িতে পৈতৃক বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এ মন্তব্য করেন।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, দেশের বর্তমান নির্বাচনী পরিবেশ এখন পর্যন্ত অনুকূলেই রয়েছে। দীর্ঘ ১৫-১৬ বছরের লড়াই শেষে এই নির্বাচনকে তিনি গণতান্ত্রিক উত্তরণের একটি ‘গেটওয়ে’ বা প্রবেশদ্বার হিসেবে দেখছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে পুনরায় গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ বা কারচুপির আশঙ্কা রয়েছে কিনা—এমন প্রশ্নে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘বিগত ১৫ বছরে এত বেশি কারচুপি ও ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে যে, মানুষের মনের মধ্যে সব সময় একটা উদ্বেগ কাজ করে। তবে এবার সামগ্রিকভাবে আমি মনে করি নির্বাচন ভালো হবে। তথাকথিত ইঞ্জিনিয়ারিং করার সুযোগ এবার খুব একটা কার্যকর হবে বলে আমি দেখি না।’
তিনি আরও যোগ করেন, সরকারি কর্মকর্তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে, তবে দায়িত্ব পালনের সময় তাঁদের নিরপেক্ষ থাকা উচিত।
নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক বিএনপি তা স্বাগত জানাবে কিনা, এমন প্রশ্নে মির্জা ফখরুল ২০০৮ সালের নির্বাচনের উদাহরণ টেনে বলেন, ‘আমরা সব সময় ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছি। ২০০৮ সালে মাত্র ৩০টি আসন পাওয়ার পরও আমরা পার্লামেন্টে গিয়েছি। আমরা কোনো প্রতিপক্ষকেই দুর্বল ভাবি না, বরং প্রতিটি নির্বাচনকে সিরিয়াসলি নিয়ে জয়ের জন্য লড়াই করি।’
ভোটের দিন এজেন্টদের সতর্কতা নিয়ে তিনি জানান, নির্বাচনে কারচুপি রোধে এজেন্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে গণমাধ্যমকে অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন না করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।
ফজলুর রহমান বলেন, ‘চক্রান্ত বড় কঠিন ও গভীরে। সেই চক্রান্ত যে-ই করুক, কেউ যদি ভোট লুট করতে আসে, আপনারা ছেড়ে দেবেন না। প্রিসাইডিং কর্মকর্তার কাছ থেকে ফলাফল নিয়ে মিছিল করে বাড়িতে আসবেন। যদি কেউ বলে, বাড়িতে চলে যাও, ভোট গণনা হবে, দুই দিন পরে রেজাল্ট; এসব কথা শুনতে যাবেন না।১ ঘণ্টা আগে
ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে বলা হয়, ২২ জানুয়ারি শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে যে ‘আজাদী যাত্রা’ শুরু করেছিলেন, আজ তার সার্থক সমাপ্তি ঘটল সকালে ফজরের নামাজের পর শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারত এবং শাহবাগ ফুল মার্কেটে জনসংযোগের মাধ্যমে।২ ঘণ্টা আগে
গত ২২ জানুয়ারি সিলেটের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছিলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) প্রচারের শেষ দিনে ঢাকার ৮টি আসনের নির্বাচনী এলাকায় জনসভা করেন তিনি। রাতে মা-বাবার কবর জিয়ারত করে শেষ করেন এবারের নির্বাচনী প্রচারাভিযান।১৩ ঘণ্টা আগে